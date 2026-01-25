Kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? Prezydent Nawrocki zabrał głos

W niedzielę w Wilnie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentami Litwy i Ukrainy, Gitanasem Nausedą i Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta polskiego przywódcy na Litwie ma związek z obchodami 163. rocznicy Powstania Styczniowego. Głowie państwa towarzyszy pierwsza dama Marta Nawrocka.

W trakcie konferencji prasowej Nawrocki zwrócił uwagę na to, że choć od Powstania Styczniowego minęły już 163 lata, to wciąż Rosja jest zagrożeniem dla Europy Środkowo-Wschodniej. – Polityki resetów z Federacją Rosyjską przemijają, a jedna rzecz się nie zmienia niezależnie od tego, czy jest to Rosja carska, czy Rosja bolszewicka, czy Rosja Władimira Putina: nasze kraje [Polska, Litwa i Ukraina – przy. red.], dziś już niepodległe, wciąż mierzą się z tym samym problemem zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Dlatego tak ważne są formaty regionalne, do których jako prezydent Polski przywiązuję szczególne znaczenie – powiedział.

Ukraina w Unii Europejskiej? Nawrocki: Kierunek jest oczywisty

Karol Nawrocki został zapytany o potencjalne przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Wcześniej Wołodymyr Zełenski mówił o gotowości w 2027 r., zaś prezydent Litwy wskazał rok 2030.

– Nie mam najmniejszych wątpliwości, że w sensie strategicznym droga Ukrainy idzie w kierunku cywilizacji zachodniej, a z całą pewnością nie cywilizacji wschodniej. Kierunek dla Ukrainy jest oczywisty, ale nie proście mnie państwo, abym mówił o datach – oznajmił Nawrocki.

– Dla mnie, znając proces akcesyjny, rok 2027, pod względem formalnym, pod względem tych problemów wewnętrznych, o których więcej wie pan prezydent Zełenski niż ja, jest trudno osiągalny. Ale to już zostawiam panu prezydentowi Zełenskiemu i specjalistom – zaznaczył.

W ubiegłym tygodniu agencja Reutera, powołując się na unijnego urzędnika, poinformowała, że Komisja Europejska rozważa umożliwienie Ukrainie szybkiego przystąpienia do UE w ramach realizacji planu pokojowego z Rosją, jednak bez przyznania Ukrainie pełnych praw członkowskich.

