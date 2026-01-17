Reuters, powołując się na unijnego urzędnika, informuje, że Komisja Europejska rozważa umożliwienie Ukrainie szybkiego przystąpienia do UE w ramach realizacji planu pokojowego z Rosją, jednak bez przyznania Ukrainie pełnych praw członkowskich.

Pomysł ma być jednak na bardzo wczesnym etapie.

W 20-punktowym planie pokojowym, omówionym między USA, Ukrainą i UE, pojawił się pomysł członkostwa Ukrainy w 2027 roku – podkreśla Reuters. Wiele krajów UE uważa jednak, że taka data jest całkowicie nierealistyczna.

„Pomysł przedstawiony przez unijnych urzędników zakłada odwrócenie tradycyjnego procesu członkostwa, ale nawet ograniczone członkostwo nadal wymagałoby zgody rządów UE i parlamentów krajowych” – wskazuje agencja.

Plan Komisji Europejskiej ma zakładać, że Ukraina uzyskałby „stopniowy dostęp” do praw głosu, w zależności od postępów w spełnianiu kryteriów pełnego członkostwa.

„Musimy zdać sobie sprawę, że rzeczywistość, w której żyjemy, bardzo różni się od tej, która panowała w momencie opracowywania zasad (przystąpienia)” – powiedział Reuters jeden z unijnych urzędników.

Niektórzy urzędnicy Komisji Europejskiej są zdania, że z politycznego punktu widzenia Ukraina nie ma czasu na wieloletni proces przystąpienia do UE, ponieważ porozumienie pokojowe między Ukrainą a Rosją mogłoby oznaczać straty terytorialne dla Kijowa i być trudne do zaakceptowania przez Ukraińców w ewentualnym referendum.

Unijny dyplomata przekazał agencji, że „w interesie Europy leży przyjęcie Ukrainy do UE ze względu na nasze własne bezpieczeństwo”. – Dlatego musimy szukać kreatywnych rozwiązań, by szybko wprowadzić Ukrainę do UE. Odwrócona koncepcja członkostwa odzwierciedla tę ideę – aby Ukraina przystąpiła do UE politycznie, a następnie uzyskała pełne prawa i pełnoprawne członkostwo po spełnieniu wszystkich warunków – dodał.

