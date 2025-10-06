Ukraina w UE? Problemem mogą być nie tylko Węgry

Aby zostać członkiem UE, Ukraina potrzebuje poparcia wszystkich 27 państw członkowskich. Węgry pod rządami Viktora Orbana blokują przejście do następnego etapu negocjacji akcesyjnych, wskazując na różne kwestie, w tym sytuację mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

Presja na Węgry

Reuters zauważa, że Bruksela dała jasno do zrozumienia, że jeśli Ukraina będzie kontynuować reformy i w pełni przestrzegać zasad praworządności, KE znajdzie sposób na obejście sprzeciwu Węgier.

Premier Danii Mette Frederiksen, której kraj do końca grudnia sprawuje prezydencję w UE, powiedziała, że Ukraina i UE mogą kontynuować prace nad reformami przygotowującymi Kijów do członkostwa. – Nie pozwolę, aby jeden kraj, a już na pewno nie Viktor Orban, decydował o całej przyszłości Europy – powiedziała.

Rządy prawa

Podczas niedawnej wizyty w Kijowie unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos podkreśliła, że warunkiem członkostwa jest przestrzeganie zasad praworządności.

Polityk odniosła się tym samym do kontrowersyjnej decyzji ukraińskich władz z lipca tego roku, kiedy zaostrzono kontrolę nad Narodowym Biurem Antykorupcyjnym (NABU) i Biurem Prokuratora Generalnego (SAP). Protesty, które wybuchły po ujawnieniu informacji zmusiły władze Ukrainy do szybkiej zmiany kursu, ale incydent ten przykuł uwagę najbliższych partnerów Kijowa.

– To, co wydarzyło się 22 lipca, nie powinno się powtórzyć – powiedział Kos w rozmowie z agencją, ostrzegając przed ryzykiem utraty zaufania państw członkowskich UE i podkreślając, że wszystko musi zostać naprawione "do końca”.

Europejscy urzędnicy wierzą, że Ukraina ostatecznie spełni te standardy, a w ukraińskim społeczeństwie istnieje silne zaangażowanie w kontynuowanie reform. Wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej Taras Kaczka oświadczył, że kraj "będzie kontynuował wdrażanie reform zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi”.

Nie tylko Węgry?

W mediach pojawiają się doniesienia, że w dłuższej perspektywie aspiracje Ukrainy do członkostwa w UE mogą napotkać przeszkody ze strony innych państw członkowskich.

Sondaż Eurobarometru opublikowany we wrześniu wykazał, że 52 proc. obywateli UE popiera przystąpienie Ukrainy, jeśli spełni ona wszystkie warunki członkostwa, podczas gdy 41 proc. jest temu przeciwnych. Jednocześnie 91 proc. Szwedów popiera przystąpienie Ukrainy po spełnieniu wszystkich warunków, ale tylko 48 proc. Francuzów i 28 proc. Czechów odpowiedziało na to pytanie pozytywnie.

