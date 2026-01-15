Nawrocki postuluje reformę UE. Bez "poklepywania po plecach"

Nawrocki zaznaczył, że – podobnie jak do tej pory – będzie wspierał wysiłki, które "mogą doprowadzić do wypracowania trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz zapewnią Europie bezpieczeństwo". – Jesteśmy gotowi do obrony każdego centymetra kwadratowego naszego państwa przed każdym potencjalnym agresorem i jego wrogimi działaniami – zapewnił.

Zakupy uzbrojenia u partnerów. Padły nazwy dwóch państw

Prezydent podkreślił, iż jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP nadal będzie wspierał działania "zmierzające do skutecznej modernizacji polskiej armii i rozwoju jej potencjału obronnego". – Ważne jest przy tym, by Polska korzystała z mocy produkcyjnych własnego przemysłu zbrojeniowego, ale także kontynuowała zakupy najnowocześniejszego sprzętu od naszych sprawdzonych sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Korei – mówił Nawrocki.

Głowa państwa zwróciła uwagę na charakter relacji polsko-amerykańskich. – Nie mam wątpliwości, że polsko-amerykańskie relacje są dziś najlepsze w historii. Cieszę się, że łączy nas strategiczna współpraca wojskowa i energetyczna, a także sukcesywnie rozbudowywane więzi gospodarcze – zaznaczył. – Mamy bardzo dobre relacje polityczne oparte na wspólnocie wartości i interesów – cenimy wolność, patriotyzm i przedsiębiorczość – dodał.

Karol Nawrocki zaznaczył, że miał okazję przekonać się o tym osobiście podczas spotkania w Białym Domu z Donaldem Trumpem, niedługo po objęciu przez siebie urzędu Prezydenta RP.

– Mam osobistą satysfakcję, że Polska jest postrzegana jako kluczowy filar wschodniej flanki NATO i modelowy sojusznik, a także jako kraj wielkiego sukcesu gospodarczego – podkreśliła głowa państwa.

Zdaniem Nawrockiego, "w momencie próby prawdziwy lider regionu powinien własnym działaniem dać przykład realizacji pożądanej polityki". – Polska jest regionalnym liderem budowy silnego i zdolnego do realnego odstraszania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojuszu, który musi być solidarny i zapewniać bezpieczeństwo wszystkim jego członkom – w myśl zasady: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – tłumaczył.

Nawrocki ostrzega przed Rosją

Karol Nawrocki zwrócił również uwagę na zagrożenie ze strony Moskwy.

– Nie powinniśmy ulegać głosom przekonującym, że gdy zostanie podpisana jakaś forma porozumienia kończącego obecną fazę rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie, to Rosja porzuci politykę ekspansji. Nie, nie porzuci. Wprost przeciwnie, od pierwszego dnia pokoju zacznie przygotowania do nowej agresji, ale tym razem w bardziej dla siebie sprzyjających okolicznościach politycznych i gospodarczych – powiedział. – Tylko siła rozumiana jako zwiększenie zdolności obronnych wszystkich sojuszników i nasza jedność mogą powstrzymać i odstraszyć Rosję – dodał.

Nawrocki zapowiedział, że będzie "mobilizować państwa regionu, a także naszych dalej położonych sojuszników do wspólnych decyzji, które skutecznie odstraszą i zniechęcą Rosję do kontynuowania agresywnej, neoimperialnej polityki". – Stawką jest pokój w Europie i bezpieczny rozwój naszych państw – zaznaczył.

Prezydent przeciwko idei Stanów Zjednoczonych Europy

Karol Nawrocki odniósł się do kształtu, w jakim funkcjonuje Unia Europejska.

– Uważam, że Polska powinna stanąć na czele obozu reformy UE, otwartego na wszystkie państwa, które nie zgadzają się na kontynuację dotychczasowych polityk, a jednocześnie nie chcą być zaliczone do grona przeciwników samej idei Zjednoczonej Europy – podkreślił prezydent.

– Tak, chcemy integracji europejskiej, ale opartej o zdrowe zasady. Mnie nie zależy na poklaskach zachodnich polityków czy poklepywaniu po plecach. Chcę silnej Polski w zdrowej UE. Będę zachęcał do takiego podejścia rząd RP z premierem i ministrami – dodał.

