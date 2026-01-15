Nawrocki czy Tusk? Kogo Polacy oceniają lepiej?

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania, kogo ocenia pan/pani wyżej w pełnieniu swojej funkcji – premiera Donalda Tuska czy prezydenta Karola Nawrockiego?" – takie pytanie zadali ankieterzy w najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Wyniki badania pokazują, że różnica między głową państwa a szefem rządu mieści się w granicach błędu statystycznego. Prezydenta Nawrockiego lepiej ocenia 42,3 proc. respondentów (30 proc. "zdecydowanie lepiej", 12,3 proc. "raczej lepiej"). Premiera Tuska wskazało 42 proc. pytanych (30,4 proc. "zdecydowanie lepiej", 11,6 proc. "raczej lepiej").

3,9 proc. ankietowanych oceniło obu polityków tak samo dobrze, a 8,9 proc. – tak samo źle. Jedynie 2,9 proc. badanych nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania.

Nie może dziwić, że wyborcy koalicji rządzącej stawiają na Donalda Tuska, zaś zwolennicy opozycji – na Karola Nawrockiego. Warto natomiast zwrócić uwagę na grupę "pozostali wyborcy". Tutaj zdecydowanie wyżej oceniany jest prezydent. Głowa państwa uzyskała 40 proc. wskazań, podczas gdy szefa rządu wybrało tylko 13 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 2-4 stycznia 2026 r. metodą CATI (wywiad telefoniczny) & CAWI (internetowa ankieta) na próbie 1000 osób.

Nawrocki spotkał się z Tuskiem

Prezydent Karol Nawrocki przyjął w piątek w Pałacu Prezydenckim premiera Donalda Tuska. Rozmawiano m.in. o sytuacji na Ukrainie. – Tutaj zarówno pan premier, jak i pan prezydent mają takie samo zdanie, wyrażane zresztą wielokrotnie publicznie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – oświadczył rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Jak dodał, spotkanie przebiegło w "konstruktywnej, merytorycznej atmosferze". – Obaj panowie określili swoje zadania w zakresie negocjacji, dyskusji, uczestnictwa w negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie – poinformował.

– Panowie podkreślili zgodnie, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i ten pokój na Ukrainie musi być zawarty na takich warunkach, jakie będą akceptowalne przez Ukrainę, na jakie zgodzi się Ukraina – zaznaczył Leśkiewicz. – Nie podejmowano kwestii dotyczących spraw bieżących, polityki krajowej, skoncentrowano się na rozmowach dotyczących pokoju na Ukrainie – podkreślił.

W sobotę w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 rzecznik prezydenta ujawnił kulisy organizacji spotkania w Pałacu Prezydenckim. Jego szczegóły zostały ustalone podczas rozmowy telefonicznej tuż przed sylwestrem. To wtedy premier miał zadzwonić do głowy państwa.

