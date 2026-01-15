"Ja to akceptuję". Tusk o zaproszeniu od Trumpa dla Nawrockiego

Premier Donald Tusk podkreślił wagę tegorocznego szczytu G20, do udziału w którym Polska została zaproszona przez USA w oli gościa. – Szykujemy bardzo obfity program, jeśli chodzi o aktywność Polski przed samym szczytem G20 i cały rząd będzie w to zaangażowany – poinformował szef rządu.

– Nie przeszkadza fakt, że osobiście to zaproszenie od prezydenta Trumpa, który będzie gospodarzem tego szczytu, otrzymał prezydent Nawrocki, ja to akceptuję, nie mam z tym żadnego problemu – powiedział w czwartek Tusk. Premier dodał jednocześnie, że wolałby, aby o tym, co się dzieje w Polsce "nie decydował w żaden sposób przywódca żadnego innego kraju". Podkreślił, że w interesie Polskie jest, aby obecność w G20 wykorzystać "maksymalnie dobrze".

– Zaproponowałem wprost panu prezydentowi, aby G20 także wyjąć z tych kłótni, skoro będzie reprezentował Polskę wraz z naszymi ministrami – mówił premier. Tusk zapowiedział też, że "jeszcze nie dziś, i nie jutro, ale będziemy gotowi z taką pełną informacją o jego zamiarach". Dodał, że "spotkamy się w rocznicę naszej konferencji na giełdzie" i że "wtedy będzie okazja, aby powiedzieć więcej".

– Osobiście zaangażuję się w promocję całego wydarzenia i promocję Polski przede wszystkim. To moment, w którym Polska może pokazać całemu światu, że to nie jest fikcja, co piszą o nas wszystkie gazety całego świata – zapewnił lider KO.

Polska zaproszona przez USA

Polska dostała od USA zaproszenie do udziału w przyszłorocznym szczycie G20 w Miami jako gość. Decyzję tę podjął prezydent Donald Trump i przekazał ją podczas wrześniowej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu. Waszyngton podkreśla, że to docenienie postępu gospodarczego Polski, a także roli, jaką nasz kraj odgrywa w regionie. Z ramienia KPRP za przygotowanie do szczytu odpowiedzialny jest szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

W rozmowie z Bloombergiem minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że Polska będzie się starać o status członka stałego w G20. O współpracy naszego kraju państwami G20 rozmawiali pod koniec grudnia telefonicznie Karol Nawrocki i Donald Trump.