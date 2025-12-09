Przydacz wyznaczony przez prezydenta na "szerpę". Rozmawiał z amerykańskim odpowiednikiem

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz rozmawiał z EmorymCoxem– pełnomocnikiem prezydenta USA ds. międzynarodowych relacji gospodarczych i jednocześnie amerykańskim szerpą w procesie przygotowań Szczytu G20, który odbędzie się na Florydzie w grudniu 2026 roku.

"Minister Przydacz pogratulował objęcia przez Stany Zjednoczone przewodnictwa w G20 oraz, w odpowiedzi na zaproszenie strony amerykańskiej, potwierdził swoją obecność na przyszłotygodniowym spotkaniu szerpów G20 w Waszyngtonie. Obie strony omówiły stan przygotowań do tego spotkania i rolę Polski w procesie G20. Minister Przydacz został wyznaczony przez Prezydenta Karola Nawrockiego jako polski przedstawiciel w procesie przygotowań do przyszłorocznego szczytu (szerpa)" – informuje KPRP.

Podano, że minister Przydacz "przedstawił amerykańskiemu rozmówcy najważniejsze osiągnięcia polskiej gospodarki z ostatnich 35 lat, podkreślając jej dynamiczny rozwój, odporność na kryzysy oraz rosnącą rolę Polski w łańcuchach dostaw i regionalnych procesach integracyjnych. Zaznaczył, że obecność Polski w procesie G20 postrzegana jest jako szansa nie tylko dla naszego kraju, lecz także dla całego regionu Inicjatywy Trójmorza, którego głos może wybrzmieć silniej w globalnych debatach gospodarczych".

Kancelaria Prezydenta wskazuje, że Polska i USA wyraziły gotowość do dalszej współpracy i regularnych konsultacji w ramach przygotowań do szczytu G20.

Szczyt G20. Ambasador USA o Polsce: Jeden z cudów tego świata

W przyszłym roku Stany Zjednoczone po raz pierwszy od 2009 r. będą gościć 20 największych gospodarek świata. Wydarzenie odbędzie się w grudniu w Miami. Na szczyt zaproszona zostanie Polska. Tak zdecydował prezydent USA.

"Polska jest jednym z cudów tego świata – rosnącą potęgą globalną, gospodarką sięgającą biliona dolarów, najsilniejszą armią w Europie, najszybciej rozwijającym się państwem regionu i strażnikiem wschodniej flanki NATO. Prezydent Donald Trump dostrzegł to jako pierwszy, i wspólnie z sekretarzem Markiem Rubio zapewnia Polsce bezprecedensowe wsparcie – bo w nowej epoce pełnej wyzwań wzmacnianie Polski to działanie w ramach doktryny America First" – decyzję przywódcy komentuje ambasador USA w RP Tom Rose.

Dyplomata skomentował komunikat sekretarza stanu USA Marco Rubio. "Na amerykański szczyt G20 zaprosimy przyjaciół, sąsiadów i partnerów. Powitamy największe gospodarki świata, a także rozwijających się partnerów i sojuszników. W tym także Polskę – kraj niegdyś uwięziony się za żelazną kurtyną, a dziś należący do 20 największych gospodarek świata, który dołączy do nas, by zająć swoje zasłużone miejsce w G20. Sukces Polski pokazuje, że patrzenie w przyszłość jest lepszą drogą niż skupianie się na zaszłościach. Jest również dowodem na to, że partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i amerykańskimi firmami sprzyja wspólnemu dobrobytowi i rozwojowi" – przekazał Rubio.