Ukraina dołączy do UE? Zełenski i Von der Leyen omówili "postępy"

„Dobra rozmowa z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Już jutro zostanie opublikowany coroczny raport w ramach Pakietu Rozszerzenia Unii Europejskiej–2025. Omówiliśmy postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE, mamy wszelkie podstawy, by liczyć na pozytywny dla nas wynik” – poinformował na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekazał, że rozmawiał z Ursulą von der Leyen również o wsparciu energetycznym. „Opowiedziała o koordynacji z różnymi instytucjami i państwami oraz o środkach, które zostaną przeznaczone na wsparcie naszego sektora energetycznego. Mogą to być bardzo znaczące wkłady i będziemy pracować nad ich zwiększeniem” – dodał.

Wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała po rozmowie z prezydentem Ukrainy, że UE będzie wspierać Ukrainę podczas nadchodzącej zimy.

„Ukraina nie stawi czoła tej zimie sama” – napisała na platformie X.

Dodała, że równocześnie trwają prace nad rozwiązaniami, które zagwarantują długoterminową pomoc finansową dla Kijowa.

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski spotkał się z przedstawicielami USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady i Holandii w NATO. Podczas rozmów podkreślił wkład tych państw we wzmocnienie obronności Ukrainy. Z opublikowanego przez stronę ukraińską nagrania wideo, wynika, ze wśród uczestników spotkania był kierujący ambasadą RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz.

Prezydent Ukrainy omówił z nimi opcje wzmocnienia obrony ukraińskiego systemu energetycznego przed zimą oraz m.in. zakup systemów obrony powietrznej, rakiet i wzmocnienie lotnictwa taktycznego.

„Omówiliśmy również znaczenie utrzymania sankcji wobec Rosji i innych kluczowych punktów nacisku, aby zmusić ją do zakończenia wojny” – dodał.

