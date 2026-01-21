Polska zapłaci Trumpowi miliard dolarów? Jest reakcja Domańskiego

Powstanie gremium przewiduje, zaakceptowane przez Izrael oraz Hamas, porozumienie pokojowe w Strefie Gazy. To właśnie ten twór ma tymczasowo zarządzać terytorium zniszczonym przez działania wojenne.

Biały Dom ujawnił, że członkostwo w Radzie jest związane z koniecznością wpłaty co najmniej 1 miliarda dolarów. Trump podkreślił w wysłanym liście, że "nadszedł czas zmienienia marzeń w rzeczywistość", a Rada Pokoju dla Gazy ma być "najbardziej imponującą i ważną Radą kiedykolwiek zebraną". Decydujący głos w sprawie zapraszania kolejnych państw do udziału w pracach gremium ma prezydent USA Donald Trump.

Domański: To decyzja polityczna

W rozmowie z portalem Business Insider Polska minister finansów Andrzej Domański przyznaje, że nie wyklucza przekazania miliarda dolarów na ten cel.

— Ja nie gdybam: nie mówię tak, nie mówię nie — stwierdził podczas rozmowy w Davos.

Jak podkreślił, jest to przede wszystkim decyzja o charakterze politycznym i jako taka wymaga decyzji rządu i ratyfikacji przez Sejm.

Minister dodał, że Polska jako jedna z największych gospodarek na świecie chce być przy stole decyzyjnym.

Bloomberg: Zaproszenie otrzymało 49 państw

Pełna lista członków Rady Pokoju została opublikowana przez redakcję Bloomberga:

Albania

Argentyna

Australia

Austria

Bahrajn

Białoruś

Brazylia

Kanada

Cypr

Egipt

Komisja Europejska

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Indie

Indonezja

Irlandia

Izrael

Włochy

Japonia

Jordania

Kazachstan

Maroko

Holandia

Nowa Zelandia

Norwegia

Oman

Pakistan

Paragwaj

Polska

Portugalia

Katar

Rumunia

Rosja

Arabia Saudyjska

Singapur

Słowenia

Korea Południowa

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Tajlandia

Turcja

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wielka Brytania

Ukraina

Uzbekistan

Wietnam

RMF24 wskazuje, że w skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

