Polska zapłaci Trumpowi miliard dolarów? Jest reakcja Domańskiego
Minister finansów Andrzej Domański
Minister finansów Andrzej Domański Źródło: PAP / OLIVIER MATTHYS
Czy Polska zapłaci Donaldowi Trumpowi za członkostwo w Radzie Pokoju? O sprawę zapytano ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Powstanie gremium przewiduje, zaakceptowane przez Izrael oraz Hamas, porozumienie pokojowe w Strefie Gazy. To właśnie ten twór ma tymczasowo zarządzać terytorium zniszczonym przez działania wojenne.

Biały Dom ujawnił, że członkostwo w Radzie jest związane z koniecznością wpłaty co najmniej 1 miliarda dolarów. Trump podkreślił w wysłanym liście, że "nadszedł czas zmienienia marzeń w rzeczywistość", a Rada Pokoju dla Gazy ma być "najbardziej imponującą i ważną Radą kiedykolwiek zebraną". Decydujący głos w sprawie zapraszania kolejnych państw do udziału w pracach gremium ma prezydent USA Donald Trump.

Domański: To decyzja polityczna

W rozmowie z portalem Business Insider Polska minister finansów Andrzej Domański przyznaje, że nie wyklucza przekazania miliarda dolarów na ten cel.

— Ja nie gdybam: nie mówię tak, nie mówię nie — stwierdził podczas rozmowy w Davos.

Jak podkreślił, jest to przede wszystkim decyzja o charakterze politycznym i jako taka wymaga decyzji rządu i ratyfikacji przez Sejm.

Minister dodał, że Polska jako jedna z największych gospodarek na świecie chce być przy stole decyzyjnym.

Bloomberg: Zaproszenie otrzymało 49 państw

Pełna lista członków Rady Pokoju została opublikowana przez redakcję Bloomberga:

  • Albania
  • Argentyna
  • Australia
  • Austria
  • Bahrajn
  • Białoruś
  • Brazylia
  • Kanada
  • Cypr
  • Egipt
  • Komisja Europejska
  • Finlandia
  • Francja
  • Niemcy
  • Grecja
  • Węgry
  • Indie
  • Indonezja
  • Irlandia
  • Izrael
  • Włochy
  • Japonia
  • Jordania
  • Kazachstan
  • Maroko
  • Holandia
  • Nowa Zelandia
  • Norwegia
  • Oman
  • Pakistan
  • Paragwaj
  • Polska
  • Portugalia
  • Katar
  • Rumunia
  • Rosja
  • Arabia Saudyjska
  • Singapur
  • Słowenia
  • Korea Południowa
  • Hiszpania
  • Szwecja
  • Szwajcaria
  • Tajlandia
  • Turcja
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Wielka Brytania
  • Ukraina
  • Uzbekistan
  • Wietnam

RMF24 wskazuje, że w skład Rady Pokoju dla Gazy, oprócz Donalda Trumpa jako przewodniczącego, wchodzą również m.in. sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, specjalny wysłannik Waszyngtonu Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner, a także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Źródło: Business Insider
