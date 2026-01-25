Niemcy reagują na słowa Trumpa. Padła obietnica

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej Fox News amerykański przywódca zakwestionował wiarygodność NATO. Nawiązując do misji w Afganistanie, Donald Trump powiedział o sojusznikach Stanów Zjednoczonych, że wprawdzie wysłali oni swoje wojska, ale "pozostały nieco w tyle, trochę z dala od linii frontu".

Prezydent USA powtórzył również nieprawdziwe twierdzenie, że Waszyngton "nigdy o nic nie prosił NATO".

Pistorius: Niemcy są naszej Bundeswehrze bardzo wdzięczne

Do słów Donalda Trumpa odniósł się minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Szef resortu napisał na kanale Whatsapp niemieckiego MON, że Bundeswehra była gotowa do działania, gdy amerykańscy sojusznicy poprosili o wsparcie po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 roku.

"Za tę odwagę i wysoce profesjonalną misję Niemcy są naszej Bundeswehrze bardzo wdzięczne" – podkreślił Pistorius.

Jak zaznaczył minister, Niemcy zapłaciły za odpowiedź na apel Stanów Zjednoczonych wysoką cenę. Polityk przypomniał, że podczas misji w Afganistanie zginęło 59 niemieckich żołnierzy i trzech policjantów z tego kraju, a wielu rannych cierpi do dziś, tak jak ich rodziny. "Obiecuję wam: utrzymamy w honorze misję oraz zaangażowanie naszych żołnierek i żołnierzy w Afganistanie” – zaznaczył Pistorius. „Niezależnie od tego, kto to kwestionuje" – dodał.

Tak polskie władze zareagowały na słowa Trumpa

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowana, m.in. w Polsce. Do słów Donalda Trumpa odniósł się także premier Donald Tusk. "22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" – napisał.

Głos zabrał również prezydent Karol Nawrocki. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" – stwierdził.

Jak podkreślił: "W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil". "Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – dodała głowa państwa.

