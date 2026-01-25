Ambasador USA w Polsce zareagował na niesprawiedliwe słowa Trumpa

Donald Trump zbagatelizował wkład sojuszników NATO w czasie wojny w Afganistanie. Fragment wypowiedzi amerykańskiego prezydenta został skrytykowany zarówno w Polsce, jak i w szeregu innych państw, które wysłały żołnierzy na wspomnianą operację wojskową.

W wywiadzie dla Fox News Trump wyraził wątpliwość, że NATO sprostałoby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA o sojusznikach z NATO.

Ambasador Rose: Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump

"Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump. Wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki, w tym solidarności i służby u boku sojuszników w Iraku i Afganistanie. Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców Karola Nawrockiego i Donalda Tuska" – zapewnił ambasador USA w Polsce.

"Nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który czyni sojusz wspaniałym i wyjątkowym – i ta zasada pozostanie w centrum uwagi! BĄDŹ NA NIEJ" – podsumował swój wpis na platformie X.

twitter

Na słowa Trumpa zareagowali Nawrocki, Tusk i inni politycy

Do słów Donalda Trumpa odniósł się między innymi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem, który w momencie kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo staje w jego obronie" – podkreślił lider ludowców. "Wojsko Polskie ramię w ramię z sojusznikami brało udział m.in. w misjach w Afganistanie i Iraku. Jest obecne dziś w misjach i operacjach prowadzonych przez NATO. Tragiczne momenty, kiedy ginęli nasi żołnierze pokazały, że w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę" – napisał minister.

"Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – zaznaczył prezydent Karol Nawrocki.

Kaczyński: Wypowiedź prezydenta USA jest niesprawiedliwa

Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził podczas piątkowego briefingu prasowego w Sejmie, że prezydent USA Donald Trump "ma rozpędzony język". Lider PiS zgodził się z opinią dziennikarki, że wypowiedź amerykańskiego przywódcy "jest niesprawiedliwa". Zaznaczył przy tym, że słowa Trumpa są "niesprawiedliwe wobec Polaków". – Bo z różnymi innymi [żołnierzami z innych krajów – przy. red.] bywało różnie – stwierdził.

Czytaj też:

Nawrocki odpowiedział Tuskowi. "Od Berlina po Brukselę"Czytaj też:

Andruszkiewicz nie wytrzymał. "Gdzie byliście, kiedy polscy żołnierze byli nazywani śmieciami?"