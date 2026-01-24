Andruszkiewicz nie wytrzymał. "Gdzie byliście, kiedy polscy żołnierze byli nazywani śmieciami?"

W wywiadzie udzielonym telewizji Fox News Donald Trump wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA o sojusznikach z NATO.

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowana, także w Polsce. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – napisał w piątek wieczorem na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

"22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" – stwierdził premier Donald Tusk.

Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski skomentował wspólne zdjęcie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem słowami: "Zwierzchnik sił zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy".

Andruszkiewicz ostro do "rządzących z KO"

"Gdzie byliście oburzeni dziś rządzący z KO, kiedy polscy żołnierze byli nazywani »śmieciami« przez waszego człowieka w waszej ulubionej stacji? Kiedy w chwili największej próby i nagonki na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy – wasi posłowie biegali po granicy ośmieszając polski mundur? My staliśmy murem za polskim mundurem zawsze – i wtedy i dziś" – skomentował w sobotę na platformie X Adam Andruszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

"Wykorzystujecie dzisiejszą sytuację czysto cynicznie. Jedni żeby wyładować swoje osobiste, ideologiczne frustracje – drudzy, w imię niemieckich interesów geopolitycznych" – ocenił.

"Świetny wpis Prezydenta Karola Nawrockiego, który jak zawsze stoi po stronie polskiej historii i racji stanu. Jednocześnie jako jedyny Lider potrafi umacniać naszą współpracę z najsilniejszym państwem świata, od którego obecności – chcecie czy nie – ciągle w dużej mierze zależy bezpieczeństwo naszego regionu. I to także wasza »zasługa« – bo likwidowaliście jednostki wojskowe oraz de facto pozbawiliście nas nowych, przeszkolonych rezerw dla armii" – wskazał Andruszkiewicz.

"Przestańcie zgrywać wielkich polskich patriotów i mężów stanu – bo na taką pozycję pracuje się na co dzień przez długie lata – a te udowadniają, że absolutnie nimi nie jesteście" – skwitował.

