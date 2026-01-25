"Mentzen mówił to prywatnie Morawieckiemu". Kaczyński ujawnia

Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił m.in. o potencjalnych koalicjach po wyborach parlamentarnych w 2027 r. Lider PiS kategorycznie wykluczył jakikolwiek sojusz z Konfederacją Korony Polskiej, czyli partią Grzegorza Brauna.

– Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem, poza wszelkimi wątpliwościami. Rozumiem, że on jest sprawnym retorem i trafia w realne emocje i problemy, ale to jest robione w sposób, który kompromituje Polskę straszliwie i wyklucza współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. To zaś oznacza uderzenie w polskie bezpieczeństwo. To by była droga do nieszczęścia Polski, skrajnego nieszczęścia – powiedział.

– O żadnych sojuszach z Braunem nie ma mowy. Kto chce zawierać sojusz albo głosować na Brauna, głosuje w gruncie rzeczy na Tuska i Putina – stwierdził.

Kaczyński: Mentzen mówił Morawieckiemu o prywatyzacji lasów

– Z tą drugą Konfederacją można rozmawiać, chociaż tam jest Mentzen, który głosi darwinizm społeczny: płatne szkoły, płatna służba zdrowia– mówił dalej Kaczyński. – Pomysł prywatyzacji lasów. Mentzen mówił to prywatnie premierowi Morawieckiemu. To znaczy, że przeciętny człowiek nie będzie mógł sobie po prostu wejść do lasu. (...) Lasy mają ogromną wartość jako gwarancja dla kredytów. Krótko mówiąc, można ogromne sumy pożyczyć pod zastaw lasów, a później wcale ich nie zwrócić, wtedy lasy zostaną zabrane – kontynuował.

– Gdyby realizować taki program, to Polska by się rozsypała. Polacy nie zgodziliby się na to, że nie mieć bezpłatnej służby zdrowia, oświaty, nie pójść do lasu i do tego pewnie płacić równe podatki, wszystko jedno, czy ktoś zarabia miesięcznie milion, czy 3600 złotych – oznajmił prezes PiS.

– Tak na poważnie zostaje Bosak i jego grupa narodowa. Też w niektórych sprawach się różnimy, ale jak jest sojusz, to zawsze sojusznicy jakoś się różnią i muszą jakoś się porozumieć – ocenił.

