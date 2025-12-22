Prezydent zdecydował. Jest nowy członek Rady Polityki Pieniężnej

O decyzji Karola Nawrockiego w sprawie powołania nowego członka Rady Polityki Pieniężnej poinformowano w poniedziałek na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Marcin Zarzecki powołany do Rady Polityki Pieniężnej. Jest decyzja prezydenta

Doktor Marcin Zarzeczny, powołany przez prezydenta w skład RPP to socjolog, statystyk, ekonometryk, metodolog nauk społecznych i ewaluator, nauczyciel akademicki. Jak przypomniano w komunikacie, pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w latach 2016–2019 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych tego uniwersytetu. W latach 2016–2018 był również prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, a w kadencji 2016–2023 członkiem Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Były także doradcą w Zespole konsultacyjnym do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednocześnie, w latach 2019–2024 Marcin Zarzecki był prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. W przeszłości wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

Od 2024 roku Zarzecki jest wicedyrektorem w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Kieruje również Zakładem Metodologii Badań Społecznych i Statystyki na Wydziale Społeczno–Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dr Marcin Zarzecki został uhonorowany medalem Instytutu Pamięci Narodowej "Reipublicae Memoriae Meritum" oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2023 roku otrzymał Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas", przyznany przez Ministra Nauki i Edukacji, oraz nagrodę The Flame of Liberty Victims of Communism Memorial Foundation w Waszyngtonie.

Rada Polityki Pieniężnej

Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, którego zadaniem jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa polskiego. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Ponadto zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego. W skład RPP wchodzą: prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez prezydenta, Sejm i Senat na okres 6 lat.

