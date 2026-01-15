Glapiński zapowiada dalsze zakupy złota przez NBP. "Zwrócę się do zarządu"

Prezes Narodowego Banku Polskiego wystąpił na pierwszej konferencji w 2026 r. Już niemal tradycyjnie Adam Glapiński zaczął oświadczenie dla mediów od informacji o zasobach złota.

Na koniec 2025 r. roku NBP miał 550 mln ton złota, które – według aktualnych cen – jest warte 76,5 mld dolarów, czyli blisko 276 mld zł. Glapiński podkreślił, że w ubiegłym roku Narodowy Bank Polski był największym nabywcą złota wśród banków centralnych, zwiększając zasoby kruszca o ponad 100 ton.

NBP znów idzie na zakupy. Chodzi o złoto

– Chciałem państwa poinformować, że zamierzam się zwrócić do zarządu NBP o przyjęcie uchwały o zwiększeniu zasobów naszego złota do 700 ton. Tym razem nie wartościowo, tylko ilościowo, dlatego że złoto ma tak zmienną cenę, ta cena tak szybko rośnie, że my już jesteśmy blisko 30 proc. rezerw w złocie – poinformował w czwartek Adam Glapiński.

– Nasze rezerwy dewizowe są bardzo duże. Nie zaszkodzi, jak będą jeszcze większe. Czasy są wyjątkowo nerwowe. Wszystkie nasze aktywa rezerwowe, złoto plus dewizy, to jest 976,5 mld zł w tej chwili. To nam daje 12. pozycję wśród banków centralnych – powiedział. Jak podkreślił, sprzedaż złota z rezerw NBP nie wchodzi w grę.

Stopy procentowe. Glapiński o ruchu RPP

Prezes NBP skomentował również środową decyzję Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. – Wszystko wskazuje na to, że obniżenie inflacji w Polsce jest trwałe i kolejna obniżka stóp procentowych NBP nie jest wykluczona już w lutym – oświadczył Glapiński. Jak zdradził, docelowy poziom stopy referencyjnej, za którym się opowiada, to 3,5 proc. – Natomiast członkowie Rady mają tu różne zdanie – zaznaczył.

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

