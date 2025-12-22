Polacy ocenili prezydenta. Ta zmiana zwraca uwagę

O ocenę działalności Karola Nawrockiego zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą [OGB] dla serwisu Stan360.

Sondaż: Jak Polacy oceniają prezydenta?

Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami, "dobrze" głowę państwa oceniło 51,8 proc. uczestników badania. To wzrost w porównaniu do listopadowego pomiaru tej pracowni o 2,1 pkt. proc. Odpowiedź "źle" wybrało 34,2 proc. respondentów, czyli o 0,6 pkt. proc. mniej niż w listopadzie.

W porównaniu z poprzednim badaniem zmniejszył się również udział odpowiedzi "ani dobrze, ani źle", który teraz wyniósł 14 proc. – poinformowano.

Tak zmieniały się oceny prezydenta od początku kadencji

OGB przeanalizowało także, jak prezentowały się oceny Nawrockiego na przestrzeni ostatnich miesięcy, od sierpnia kiedy objął on urząd prezydenta RP. Analiza pokazuje wzrost ocen pozytywnych, a jednocześnie spadek odpowiedzi "ani dobrze, ani źle". Negatywne oceny plasują się cały czas na podobnym poziomie.

W sierpniu pozytywnie oceniało go 42 proc. ankietowanych, we wrześniu – 47 proc., w październiku – 46 proc., w listopadzie – 50 i w grudniu – 52 proc.

Z kolei oceny negatywne wyglądały następująco: sierpień – 33 proc., wrzesień – 33 proc., październik – 31 proc., listopad – 35 proc. i grudzień – 34 proc.

Jak prezentowały się odpowiedzi "ani dobrze, ani źle" w ostatnich miesiącach? Sierpień – 26 proc., wrzesień – 19 proc., październik – 23 proc., listopad – 16 proc. i grudzień – 14 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez Ogólnopolską Grupę Badawczą w dniach 9-15 grudnia 2025 r. metodą CATI na próbie 1000 osób.

