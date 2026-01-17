Sprawa Grenlandii. Do akcji wkracza Watykan

– Nie można stosować rozwiązań siłowych, ale musimy powrócić do ducha multilateralizmu, który charakteryzował lata powojenne i który niestety zanika – powiedział kard. Pietro Parolin, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Słowa te padły przy okazji uroczystości wystawienia relikwii św. Piotra Jerzego Frassatiego w kościele Domus Mariae.

– Każdy myśli, że trudne sytuacje można rozwiązać lub swoje stanowisko obronić wyłącznie siłą. Jest to nie do przyjęcia i będzie coraz bardziej prowadzić do konfliktów, do wojny w społeczności międzynarodowej – dodał najbliższy współpracownik papieża.

Karne cła Trumpa na obrońców Grenlandii w Europie

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę (17 stycznia) nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę w sprawie Grenlandii, którą Trump chce przejąć.

Taryfy mają obowiązywać, dopóki USA nie osiągną porozumienia w sprawie zakupu wyspy. Dodatkowym podatkiem importowym zostaną objęte towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

BBC przypomina, że w lipcu ub.r. Stany Zjednoczone i Unia Europejska zawarły umowę, która nakłada 15-proc. cło na większość europejskich towarów wysyłanych do USA, a także zakupy broni i energii z Ameryki.

Reuters ocenia, że cła stały się bronią w ręku Trumpa, mającą zmusić amerykańskich przeciwników i sojuszników do spełniania jego żądań.

USA doprowadzą do rozpadu NATO?

Stany Zjednoczone mają na Grenlandii bazę lotniczą Thule (Pituffik), która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army. Stacjonuje tam ok. 200 żołnierzy, ale umowa z 1951 r. pozwala USA na rozmieszczenie tam tylu wojsk, ile zapragną.

Państwa wymienione przez Trumpa ostrzegły, że siłowe zajęcie terytorium Danii, członka NATO, przez armię USA może doprowadzić do rozpadu Sojuszu.

Grenlandia, zamieszkana przez ok. 57 tys. ludzi, była duńską kolonią do 1953 r., ale obecnie jest autonomicznym terytorium Królestwa Danii, w którego skład wchodzą jeszcze Wysypy Owcze.

