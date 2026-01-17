Liderka białoruskiej opozycji zamieszka w Warszawie? Zaskakujące informacje

Nieoficjalne informacje o tym, że Swietłana Cichanouska przeniesie się do Warszawy przekazała agencja AFP.

Współpracownik liderki białoruskiej opozycji, Dzianis Kuczynski, powiedział AFP, że Siarhiej Cichanouski, który został uwolniony przez białoruski reżim w ubiegłym roku, przebywa wraz z dziećmi w USA. Cichanouscy obawiają się o swoje bezpieczeństwo ze względu na działalność opozycyjną wobec Alaksandra Łukaszenki.

Cichanouska przeniesie się do Warszawy?

We wtorek prezydent Karol Nawrocki gościł w Belwederze Swietłanę Cichanouską i przedstawicieli społeczności białoruskiej.

Radio Swoboda informowało w grudniu ubiegłego roku, że Swietłana Cichanouska i część jej zespołu, zamierzają przenieść się do Warszawy. Litwa obniżyła wówczas poziom ochrony liderki białoruskiej opozycji – przejęło ją wówczas litewskie Biuro Policji Kryminalnej, a wcześniej zapewniała ją Państwowa Służba Ochrony.

Swietłana Cichanouska mieszka w Wilnie od sierpnia 2020 roku. Wyjechała z kraju po wyborach prezydenckich na Białorusi.

Rząd Litwy przyznał wówczas białoruskiej opozycjonistce status oficjalnego przedstawiciela jej kraju oraz status gościa oficjalnego kategorii C, przyznawany zazwyczaj ambasadorom innych państw, szefom misji organizacji międzynarodowych akredytowanym na Litwie, członkom rządów innych krajów i Komisji Europejskiej oraz innym osobom w podobnej randze. Swietłana Cichanouska nie posiada jednak statusu dyplomatycznego.

