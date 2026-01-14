Nawrocki gościł Cichanouską. Mocne słowa o wolnej Białorusi i więźniach reżimu

Prezydent gościł również przedstawicieli mniejszości białoruskiej, byłych więźniów politycznych reżimu Alaksandra Łukaszenki, a także m.in. Pawła Łatuszkę.

"Chciałem podziękować Białorusinom"

W swoim wystąpieniu Karol Nawrocki podkreślił, że polska tradycja państwowa jest ściśle związana z wartościami wolności i suwerenności. – Rzeczpospolita (…) jest zbudowana wokół symboliki korony (…) a ta korona znaczy tyle, co wolność, suwerenność i niepodległość – mówił, zaznaczając, że Polska szczególnie rozumie znaczenie walki o niezależność. Prezydent przypomniał również o historycznych związkach obu narodów i wspólnych doświadczeniach w walce o wolność. Wskazał, że Białorusini współtworzyli I Rzeczpospolitą, a w historii obu państw ważne miejsce zajmują postacie uznawane za symbole wspólnego dziedzictwa.

Karol Nawrocki podziękował wolnym Białorusinom za determinację i ponoszone poświęcenia. – Chciałem podziękować wszystkim wolnym Białorusinom, że jesteście na swojej trudnej (…) drodze do niepodległości i suwerenności, i w tej drodze Polska Was nigdy nie zostawi – podkreślił. Zaznaczył przy tym, że dla wielu osób walka o wolną Białoruś oznaczała także doświadczenie więzienia i represji.

Polska będzie nadal zabiegać o uwolnienie Polaków z białoruskich więzień

Prezydent ocenił, że spotkania z przedstawicielami białoruskiej opozycji, mniejszości białoruskiej i osobami represjonowanymi są ważne nie tylko dziś, ale również w perspektywie przyszłości. – Głęboko wierzę, że (…) idziemy w kierunku, którego wszyscy pragniemy – relacji dwóch niepodległych, suwerennych, niezależnych państw, Polski i Białorusi – dodał. Karol Nawrocki zapewnił także, że w Polsce istnieje konsensus dotyczący wsparcia dla niepodległościowych aspiracji Białorusinów. Podkreślił, że w rozmowach międzynarodowych zabiega o uwolnienie więźniów politycznych reżimu Łukaszenki. – Ubiegaliśmy się (…) o uwolnienie więźniów – zaznaczył.

W wystąpieniu Prezydent zwrócił uwagę na sprawę Andrzeja Poczobuta, uznawanego za symbol represji wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Przypomniał, że nadał mu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. – Niech to będzie symbol, że Polska i jej Prezydent nigdy nie zapomni o Polakach, którzy przebywają w białoruskich więzieniach – podkreślił.

