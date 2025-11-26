USA chcą uwolnić białoruskich więźniów politycznych. Na liście ponad 100 osób

Według nich, przedstawiciele administracji prezydenta USA Donalda Trumpa prowadzą negocjacje z białoruskim reżimem Aleksandra Łukaszenki w sprawie możliwości uwolnienia przez Mińsk ponad 100 więźniów politycznych w ramach jednej umowy.

Jak zauważa Reuters, na razie nie jest jasne, które osoby mogą zostać zwolnione i kiedy dokładnie to nastąpi. Biały Dom odmówił komentarza, a ambasada Białorusi w Waszyngtonie nie odpowiedziała na prośbę o komentarz. Nie wiadomo również, co dokładnie USA zaoferują Łukaszence w zamian za uwolnienie więźniów.

Białoruś wypuszcza 52 osoby

W ramach największej jak dotąd akcji uwolnienia więźniów, Białoruś wypuściła we wrześniu 52 osoby. Zachodnie organizacje praw człowieka twierdzą, że reżim Łukaszenki przetrzymuje ponad 1000 więźniów politycznych, w tym byłych kandydatów na prezydenta kraju i laureatów Nagrody Nobla.

Niektórzy amerykańscy urzędnicy powiedzieli dziennikarzom Reutersa, że zaangażowanie administracji Trumpa w sprawy Białorusi jest częścią długoterminowej, szerszej strategii mającej na celu wycofanie Mińska z geopolitycznej orbity Moskwy, choćby w niewielkim stopniu.

Źródła agencji twierdzą, że wśród kluczowych postaci z USA biorących udział w rozmowach ma być John Coale, którego Trump mianował na początku tego miesiąca specjalnym wysłannikiem na Białoruś.

USA znoszą sankcje

W ostatnich miesiącach amerykański urzędnicy, a także sam prezydent rozmawiali bezpośrednio z Łukaszenką, a Departament Skarbu zaczął znosić niektóre sankcje wobec Białorusi, w tym na państwowe linie lotnicze Belavia.

Jednym z działań, o których nieformalnie rozmawiali w tym roku urzędnicy amerykańscy, miało być złagodzenie amerykańskich sankcji wobec białoruskiego sektora potasowego. Jak przypomina Rauters, Białoruś jest głównym globalnym dostawcą tego składnika nawozowego.

Andrzej Poczobut w końcu wyjdzie na wolność?

Na wolność wciąż czeka Andrzej Poczobut, więziony od ponad czterech lat dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi. 11 listopada prezydent Karol Nawrocki odznaczył go Orderem Orła Białego.

