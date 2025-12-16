UE zastąpi NATO? Chodzi o wschodnią granicę

W szczycie biorą udział przedstawiciele Polski, Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii. Warszawę reprezentuje premier Donald Tusk.

Na wspólnej konferencji prasowej szef polskiego rządu zaznaczył, że Polska wnosi duży wkład w europejskie bezpieczeństwo. – Chronimy zewnętrznej granicy Unii z Rosją i Białorusią. Robiąc to, korzystamy z unijnych instrumentów – podkreślił Tusk.

– Możemy chyba dzisiaj ogłosić z zadowoleniem, że w końcu Europa zrozumiała, iż jej ochrona wschodniej granicy jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Nie jest to tylko obowiązek Polski, Finlandii czy Litwy; to wspólne europejskie zadanie i wspólna europejska odpowiedzialność – tłumaczył przedstawiciel Polski.

Wspólna deklaracja Szczytu Wschodniej Flanki UE

Premier Finlandii Petteri Orpo poinformował, że państwa uczestniczące w szczycie w Helsinkach przyjęły wspólną deklarację Szczytu Wschodniej Flanki UE.

Oznacza to stworzenie nowej inicjatywy, której celem jest strzeżenie bezpieczeństwa wschodnich granic Unii Europejskiej.

– Z przyjemnością ogłaszam, że Finlandia jest gotowa podjąć się roli kraju wiodącego, razem z Polską i innymi krajami wschodniej flanki UE, tworząc naszą własną straż – zaznaczył Orpo.

Wkład Polski w bezpieczeństwo Europy

