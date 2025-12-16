UE zastąpi NATO? Chodzi o wschodnią granicę

W szczycie biorą udział przedstawiciele Polski, Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii. Warszawę reprezentuje premier Donald Tusk.
Na wspólnej konferencji prasowej szef polskiego rządu zaznaczył, że Polska wnosi duży wkład w europejskie bezpieczeństwo. – Chronimy zewnętrznej granicy Unii z Rosją i Białorusią. Robiąc to, korzystamy z unijnych instrumentów – podkreślił Tusk.
– Możemy chyba dzisiaj ogłosić z zadowoleniem, że w końcu Europa zrozumiała, iż jej ochrona wschodniej granicy jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Nie jest to tylko obowiązek Polski, Finlandii czy Litwy; to wspólne europejskie zadanie i wspólna europejska odpowiedzialność – tłumaczył przedstawiciel Polski.
Wspólna deklaracja Szczytu Wschodniej Flanki UE
Premier Finlandii Petteri Orpo poinformował, że państwa uczestniczące w szczycie w Helsinkach przyjęły wspólną deklarację Szczytu Wschodniej Flanki UE.
Oznacza to stworzenie nowej inicjatywy, której celem jest strzeżenie bezpieczeństwa wschodnich granic Unii Europejskiej.
– Z przyjemnością ogłaszam, że Finlandia jest gotowa podjąć się roli kraju wiodącego, razem z Polską i innymi krajami wschodniej flanki UE, tworząc naszą własną straż – zaznaczył Orpo.
Wkład Polski w bezpieczeństwo Europy
Premier Donald Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z pozostałymi uczestniczącymi w spotkaniu liderami, podkreślił, że Polska wnosi duży wkład w europejskie bezpieczeństwo. – Chronimy zewnętrznej granicy Unii z Rosją i Białorusią, robiąc to korzystamy z unijnych instrumentów – powiedział.
Tusk dodał, że "możemy chyba dzisiaj ogłosić z zadowoleniem, że w końcu Europa zrozumiała, że jej ochrona wschodniej granicy jest naszą wspólną odpowiedzialnością".
– Nie jest to tylko obowiązek Polski, Finlandii czy Litwy. To wspólne europejskie zadanie i wspólna europejska odpowiedzialność – zauważył.
Czytaj też:
Pokój na Ukrainie. Zaskakujące słowa TrumpaCzytaj też:
Kreml podał fundamentalny warunek, z którego nie zrezygnuje ws. Ukrainy
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.