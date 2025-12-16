Tunele pod polską granicą. Kierwiński: Kopią je białoruskie służby

Blisko 180 nielegalnych migrantów przeszło z Białorusi do Polski tunelem ujawnionym przez Straż Graniczną. Zatrzymano ponad 130 osób, trwają poszukiwania pozostałych. Kolejny podkop wydrążony pod linią polsko-białoruskiej granicy odkryli w czwartek (11 grudnia) w okolicach Narewki na Podlasiu funkcjonariusze SG. Konstrukcja posłużyła migrantom do nielegalnego przekroczenia granicy.

"Kilkudziesięciometrowy tunel pod barierą i drogą techniczną miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się około 50 metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście zlokalizowano około 10 metrów od zapory po polskiej stronie. Dzięki systemom elektronicznym funkcjonariusze Straży Granicznej szybko ustalili, że podkopem w krótkim czasie przedostało się do Polski ponad 180 cudzoziemców" – napisano w komunikacie.

O to, kto kopie tunele pod granicą z Polską, pytany był w RMF FM szef MSWiA. – Służby białoruskie – mówił Marcin Kierwiński. Jak dodał, Białoruś sprowadza bardzo wielu Kurdów. – Są w to zaangażowani migranci z Kurdystanu, którzy drążą te tunele. Mają preferencję, jeżeli się zaangażują w kopanie takiego tunelu, że mogą pierwsi przez ten tunel przejść, są poza kolejką służb białoruskich przepuszczani – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji – stwierdził.

– To są młodzi, zdrowi, silni mężczyźni, którzy są obsługiwani przez służby rosyjskie, bądź białoruskie – dodał minister.

Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Kolejny tunel odkryty przez Straż Graniczną

Straż Graniczna podała, że to czwarty w tym roku podkop pod linią granicy z Białorusią ujawniony przez funkcjonariuszy z Podlasia. "Fizyczne i elektroniczne zabezpieczenia na tym odcinku pozwalają natychmiast reagować na wszelkie próby naruszenia granicy państwowej" – podkreślono.

W komunikacie poinformowano również, że w tym samym czasie strażnicy zatrzymali dwóch kierowców: 69-letniego mieszkańca woj. małopolskiego i 49-letniego obywatela Litwy, którzy przyjechali po odbiór migrantów.

"Mężczyźni mieli przerzucić cudzoziemców na zachód Europy. Trwają wobec nich dalsze czynności" – podano.

Agencja prasowa Reuters napisała, że dziesiątki osób przedostały się z Białorusi do Polski przez ukryty tunel graniczny. Podkreśliła, że Polska zmaga się z kryzysem migracyjnym od 2021 r., a o zorganizowany przemyt ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki oskarża Białoruś i Rosję.

Czytaj też:

Nie tylko Polska. Niemcy też zwolnione z obowiązkowego przyjmowania migrantów