Papież chce porozmawiać z kardynałami o spornych kwestiach

W 2007 r. papież Benedykt XVI (2005-2013) zezwolił na częstsze odprawianie nabożeństw w rycie trydenckim, który po Soborze Watykańskim II (1962-1965) został stopniowo zastąpiony odnowioną liturgią. W 2021 r. papież Franciszek (2013-2025) w dużej mierze cofnął dekretem te ustępstwa. Ustanowił on bardziej rygorystyczne zasady dotyczące starej formy liturgii, w której ksiądz odprawia nabożeństwo plecami do wiernych i cicho modli się po łacinie przed ołtarzem, oraz ustanowił "zwyczajną formę” Mszy świętej, ustanowioną w reformie liturgicznej po Soborze Watykańskim II, jako "jedyny sposób wyrażania” rzymskiego rytu mszy świętej. Decyzja Franciszka stała się bardzo kontrowersyjna, zwłaszcza w konserwatywnych kręgach Kościoła katolickiego.

Synodalność również będzie przedmiotem dyskusji

Według "Il Giornale”, podczas dwudniowego zgromadzenia ponad 200 kardynałów Kościoła katolickiego w styczniu poruszona zostanie również kwestia synodalności. Ta nowa forma prawa głosu biskupów, księży i nie wyświęconych członków Kościoła była zdecydowanie promowana przez papieża Franciszka.

W październiku 2024 r. Synod, w którym uczestniczyły również z prawem głosu osoby świeckie, przyjął liczne zalecenia, propozycje i postulaty dotyczące reform Kościoła powszechnego. Wśród nich znalazły się również nowe zasady dotyczące odpowiedzialności biskupów. Papież Franciszek ogłosił następnie, co było zaskoczeniem, że decyzje te zostały w całości uznane za część zwyczajnego nauczania Kościoła.

Zaproszenie na pierwsze konsystorz Leona przez kard. Re

Według medialnych doniesień zaproszenie na pierwszy konsystorz jego następcy Leona XIV, które odbędzie się w dniach 7 i 8 stycznia 2026 r., zostało wysłane już w listopadzie przez dziekana Kolegium Kardynałów kard. Giovanniego Battistę Re. Tematyka konsystorza zostanie jednak ujawniona dopiero w bożonarodzeniowym liście papieża do kardynałów

W ostatnich latach papieże w różny sposób wykorzystywali zgromadzenia purpuratów. Najbardziej spektakularnym przypadkiem były nadzwyczajny konsystorz 11 lutego 2013 r., zwołany dla omówienia spraw kanonizacyjnych, podczas którego ówczesny papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację z dalszego kontynuowania posługi Piotrowej. Papież Franciszek wykorzystał konsystorz 20 lutego 2014 r. do zainicjowania debaty na temat nowego podejścia Kościoła katolickiego do osób rozwiedzionych, które ponownie zawarły związek małżeński.

