Akty dywersji w Polsce. Interpol wydał czerwone noty

"17 grudnia br. Sekretariat Generalny Interpolu przekazał do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację, że zostały opublikowane czerwone noty dot. podejrzanych o dokonanie w powiecie garwolińskim w dniach 15-16 listopada br. aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej" – podała policja w najnowszym komunikacie.

"Za mężczyznami podejrzanymi o dokonanie w powiecie garwolińskim aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej wystawiono czerwone noty Interpolu" – potwierdził za pośrednictwem platformy X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

twitter

Chodzi o Jewhienija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa. Wcześniej wydano za nimi europejskie nakazy aresztowania. Czerwona nota Interpolu, nazywana międzynarodowym listem gończym, to najwyższy poziom międzynarodowego alertu, powiadamiający służby w 196 krajach członkowskich o poszukiwaniu osoby podejrzanej o poważne przestępstwo, takie jak zabójstwo, handel narkotykami, czy terroryzm, w celu jej zlokalizowania, tymczasowego aresztowania i ekstradycji do kraju, który wystąpił z wnioskiem.

Akty dywersji na kolei

15 i 16 listopada na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W Mice (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie, pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Oba te zdarzenia zostały nagrane przy pomocy pozostawionych na miejscu kamer. Zachowania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym.

Prokuratura postawiła 39-letniemu Ołeksandrowi Kononowowi i 41-letniemu Jewhenijowi Iwanowowi zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Za ten czyn grozi dożywocie. Według ustaleń śledczych, podejrzani już 16 listopada uciekli z Polski i wyjechali na Białoruś.

Czytaj też:

Student KUL miał planować zamach na jarmarku. Został zatrzymany przez ABW