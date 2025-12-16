Student KUL miał planować zamach na jarmarku. Został zatrzymany przez ABW

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Mateusza W., podejrzewanego o przygotowywanie "masowego zamachu" na jednym z jarmarków świątecznych.

Mężczyzna miał planować zamach z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Wcześniej pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. "Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego" – przekazał Jacek Dobrzyński.

"Nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem"

"Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ABW zabezpieczyli nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi szczecińska delegatura ABW pod nadzorem zamiejscowego wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawa ma charakter rozwojowy" – czytamy w komunikacie, który pojawił się we wtorek (16 grudnia) na platformie X.

– Prokurator przedstawił Mateuszowi W. zarzut dotyczący podejmowania działań przygotowawczych do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, który mógł skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami wielu osób. Działania te obejmowały gromadzenie informacji o materiałach wybuchowych i metodach ich pozyskania lub wytworzenia, nawiązywanie kontaktów w celu zdobycia takich materiałów, poszukiwanie współpracowników oraz dążenie do uzyskania wsparcia dla planowanego ataku – oznajmiła Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej, cytowana przez RMF FM.

Czytaj też:

Islamizacja w Europie. Pogoda: Ten kraj jest już przegrany