FBI w pałacu Odyna

Do tej pory nie opublikowano jeszcze oficjalnych wyników sekcji zwłok, co w wypadku morderstwa politycznego popełnionego na osobie tak ważnej, jak Kirk, wydaje się nieco dziwne. Wyniki dochodzenia, docierające, stopniowo, do wiedzy opinii publicznej, budzą coraz większe niedowierzanie. Już w historii zamachu na prezydenta Kennedy’ego jedną z kluczowych ról odegrała tak zwana „magiczna kula” („magic bullet”) Miała ona w iście cyrkowy sposób krążyć po limuzynie prezydenta, raniąc Kennedy’ego w szyję, a siedzącego przed nim gubernatora Warrena w klatkę piersiową, rękę i udo. Jej zachowanie przeczyło prawom fizyki, lecz pasowało, cudownym trafem, do oficjalnej wersji przebiegu zamachu.

Wygląda na to, że wyczyny „magicznej kuli” z Dallas schować by się mogły przy sztuczkach, które potrafiła wyczyniać jej młodsza siostra, debiutująca w Utah. Wystrzelona z potężnego, wojskowego karabinu konstrukcji Mauzera, który już w okopach pierwszej wojny światowej śmiertelnie raził żołnierzy wroga z odległości nawet 1000 metrów, tutaj wyhamowała gwałtownie w powietrzu, trafiając Charliego tak lekko, że nie powstała nawet rana wylotowa.