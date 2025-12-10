Członkowie zarządu NBP wydali oświadczenie. "Stanowczo się sprzeciwiamy"

W poniedziałek telewizja wPolsce24 poinformowała, że w Narodowym Banku Polskim (NBP) narasta konflikt, który może doprowadzić do odsunięcia Adama Glapińskiego ze stanowiska prezesa. Stacja stwierdziła, że grupa pięciu członków zarządu NBP od kilku tygodni podejmuje działania mające na celu ograniczenie kompetencji szefa banku centralnego. Określiła to jako "zamach polityczny" na prezesa NBP. W tym gronie mieli znaleźć się: Paweł Mucha, Marta Gajęcka, Rafał Sura, Piotr Pogonowski oraz Artur Soboń.

Z kolei według informacji przekazanych przez portal money.pl, do obecnego kryzysu doprowadziła inicjatywa trzech członków zarządu NBP: Pogonowskiego, Sobonia i Sury. Na początku grudnia przedstawili oni projekt uchwały zmieniającej regulamin banku centralnego. Pakiet propozycji znacząco wzmacniałby zarząd jako organ kolegialny, a jednocześnie ograniczał kompetencje prezesa NBP i części jego kluczowych współpracowników.

RPP: Apelujemy o nieeskalowanie działań

W związku z sytuacją w zarządzie NBP, Rada Polityki Pieniężnej opublikowała oświadczenie, w którym zwróciła się z apelem o "wyciszenie emocji, rozwagę i niedokonywanie żadnych pochopnych działań".

"Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP. Tworzenie niepotrzebnych zakłóceń w tych relacjach, będzie działać na szkodę banku centralnego o potencjalnych konsekwencjach daleko wykraczających poza samą strukturę NBP" – czytamy w stanowisku RPP, datowanym na 3 grudnia, pod którym podpisali się prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński, a także jej członkowie: Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Gabriela Masłowska i Henryk Wronowski (czyli siedmioro z dziesięciorga członków RPP).

Członkowie zarządu NBP zabierają głos

Tymczasem członkowie zarządu NBP Paweł Mucha oraz Marta Gajęcka wydali oświadczenie, w którym ustosunkowali się do medialnych doniesień. Komunikat pojawił się w środę na profilu Muchy na platformie X. "Wspólnie z Panią Prezes Martą Gajęcką, wypowiadając się w naszym imieniu, stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim manipulacjom, fakenewsom i atakom przeciwko Członkom Zarządu NBP. Dobro publiczne i bezpieczeństwo systemu finansowego są dla nas najważniejsze!" – napisał.

"Kategorycznie sprzeciwiamy się używaniu w przestrzeni publicznej emocjonalnych i nieprawdziwych określeń wobec Członków Zarządu NBP realizujących swoje niezależne mandaty" – czytamy.

Jak podkreślili, najważniejszych priorytetem jest dla nich "dobro publiczne, stabilność pieniądza oraz bezpieczeństwo systemu finansowego".

