"Zamach polityczny" na prezesa NBP? WPolsce24: Atakuje go kilku członków zarządu

Telewizja wPolsce24 wskazuje, że w gronie członków zarządu, którzy realizują ten plan, Paweł Mucha, od dawna atakujący prezesa NBP, a także Marta Gajęcka, Rafał Sura, Piotr Pogonowski oraz Artur Soboń.

"Jeśli plan ten zostanie zrealizowany, prezes NBP nie będzie miał władzy w banku, i będzie musiał odejść – a tym samym oddać bank w ręce Koalicji 13 grudnia, co z kolei otworzy drogę do przyjęcia euro i oddania polskich rezerw złota pod kontrolę Brukseli (...) Według naszych źródeł, motywacje tych osób mają charakter wąsko partykularny. Nie jest wykluczony także udział służb specjalnych w operacji, która – podkreślmy – ma doprowadzić do oddania władzy w NBP ekipie Tuska" – informuje portal wpolityce.pl.

Konflikt w Zarządzie NBP

Medialne doniesienia o konflikcie w zarządzie NBP pojawiały się już wcześniej. Niedawno pisał o nich portal wgospodarce.pl wskazując, że "rośnie medialne wzmożenie za każdym razem, gdy można opublikować coś »na Glapińskiego«, zaś nieroztropnie generowane przez część członków zarządu NBP zamieszanie pod hasłem »konflikt we władzach NBP« jest do tego doskonałą okazją". Jednocześnie wgospodarce.pl powołało się na publikację bizblog.spidersweb.pl.

Według podanych tam informacji, "to wokół Pawła Muchy powstała grupa członków zarządu, którą inni określają jako »zbuntowaną«. To jej głosy miały przesądzić o przyjęciu uchwały dotyczącej obsługi transportowej". "Uchwała daje Pawłowi Musze możliwość do korzystania ze służbowego samochodu oraz kierowców pracujących w systemie zmianowym. Zmiana obejmuje zarówno przejazdy służbowe, jak i dojazdy do miejsca zamieszkania. Zwolennicy uchwały tłumaczą, że Mucha nie ma prawa jazdy, co utrudnia mu wykonywanie obowiązków. Według szacunków pojawiających się w NBP roczny koszt takiego rozwiązania może wynieść około miliona złotych" – opisywał serwis.

Portal wgospodarce.pl ujawnił dodatkowo, że przeciw przywilejom niektórych członków zarządu NBP byli Adam Lipiński – wiceprezes NBP, Marta Kightley – wiceprezes NBP i Pierwsza Zastępca Prezesa NBP oraz Paweł Szałamacha, jak również prezes NBP prof. Adam Glapiński.

"Podzwonnym tego konfliktu było zapewne opublikowanie przez NBP listy płac członków zarządu. Z informacji NBP wynika, że w 2024 r. najwięcej zarobił Paweł Szałamacha – jego zarobki przekroczyły 941,5 tys. zł w całym roku. Rafał Sura zarobił przeszło 930,6 tys. zł, a Piotr Pogonowski – przeszło 922,6 tys. zł. Poniżej granicy 900 tys. rocznego wynagrodzenia brutto znaleźli się Marta Gajęcka (zarobiła w 2024 r. prawie 837,6 tys. zł) oraz Artur Soboń (zarobił ponad 823,9 tys. zł). Paweł Mucha otrzymał roczne wynagrodzenie brutto (wraz z nagrodami i premiami) w 2024 r. w wysokości nieco ponad 372,1 tys. zł" – czytamy w serwisie.

Z kolei bizblog.spidersweb.pl ocenił, że "to miało — według osób znających sprawę — ostudzić ambicje dotyczące ewentualnych podwyżek, zwłaszcza że Mucha nie nadzoruje żadnego departamentu, co przekłada się na zakres jego obowiązków i poziom płacy”.

Ostatnia odsłona konfliktu we władzach NBP dotyczyła rzekomych rozmów prowadzonych przez szefa banku centralnego z rządem. I choć minister finansów, Andrzej Domański zdementował informacje o nieformalnych spotkaniach z prezesem Adamem Glapińskim, to nie uspokoiło to krytyków prezesa NBP.

"Kulisy wskazują, że spór dotyczy nie tylko organizacji pracy, ale także szerszych kwestii personalnych oraz dostępu do wpływowych stanowisk w strukturach banku centralnego” – konstatuje Arek Braumberger, szef redakcji Bizblog.pl.