Wielkie zmiany w życiu astronauty i znanej posłanki. Uznański-Wiśniewski ogłosił radosną nowinę

Radosną nowiną astronauta podzielił się w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Uznańscy-Wiśniewscy spodziewają się dziecka

"Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" – przekazał na Facebooku Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Związek astronauty i znanej posłanki

Przypomnijmy, że żoną kosmonauty jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Uznańska-Wiśniewska. Para wzięła ślub dokładnie rok temu – 2 stycznia 2025 roku. Wiadomo, że poznali się przypadkowo w Łodzi, gdy parlamentarzystka prowadziła kampanię wyborczą. – Akurat przechodziłem i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał – opowiadał astronauta w programie "Halo tu Polsat". Później sprawy potoczyło się już szybko. Latem 2024 roku w Teksasie miały miejsce zaręczyny, a pół roku później ślub. Chwilę po zawarciu związku małżeńskiego Uznański rozpoczął w Stanach Zjednoczonych intensywne przygotowania do misji kosmicznej. Doszło do niej na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska z wykształcenia jest politologiem. Mandat posła na Sejm sprawuje od 2023 roku. W przeszłości zaangażowana była w działalność humanitarną i społeczną. Na działalność polityczną zdecydowała się w 2019 roku, kiedy to pracowała w sztabie wyborczym Janiny Ochojskiej w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Cztery lata później objęła funkcję pełnomocnik prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej ds. zaangażowania obywatelskiego.

Prywatnie jest córką przedsiębiorcy Radosława Wiśniewskiego. Jej matka Piengjai Wiśniewska urodziła się w Bangkoku w rodzinie Tajki i emigranta z Chin. Sama posłanka posiada dwa obywatelstwa: polskie i tajskie. Deklaruje się jako Polka i Tajka.

Sławoja Uznańskiego-Wiśniewskiego to z kolei inżynier, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej. Drugi Polak w historii, która znalazł się w przestrzeni kosmicznej, a także pierwszy Polak, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

