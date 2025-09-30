Posłanka KO strofuje prezydenta. Bezlitosna odpowiedź: Do szkoły

O poziomie języka angielskiego, jakim posługuje się głowa państwa Aleksandra Wiśniewska-Uznańska wypowiedziała się w rozmowie z serwisem Onet. Jej komentarz dotyczył wystąpienia Karola Nawrockiego wygłoszonego podczas Debaty Generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– Lubię i doceniam wszystkie języki, a najbardziej język polski, dlatego pozwólcie państwo, że wygłoszę moje wystąpienie w ojczystym języku – powiedział po angielsku Nawrocki, po czym dodał już w języku polskim:"Staję tutaj pierwszy raz jako prezydent Polski i czuję z tego powodu wielką dumę".

Wiśniewska-Uznańska krytykuje Nawrockiego. "Potrzebujemy prezydenta, który ma kompetencje językowe"

–Zmartwiło mnie trochę, że pan prezydent zrezygnował z wystąpienia w języku angielskim. Dlatego, bo uważam, że pan prezydent — wydaje mi się, nigdy nie miałam okazji tego oczywiście sprawdzić — ale wydaje mi się, że posługuje się językiem komunikatywnym. W języku angielskim – powiedziała posłanka KO.

Jak dodała, w okresie największych geopolitycznych napięć od czasów "Zimnej Wojny" "potrzebujemy prezydenta, który ma najwyższe kompetencje językowe". – I oczekuję od prezydenta RP, że je wykształci, żeby mówić w sposób przekonywujący, jasny i klarowny. W językach dyplomacji nie tylko w języku polskim. Na gremiach międzynarodowych – powiedziała.

Poseł PiS nie wytrzymał. " To już naprawdę przesada"

Komentarz posłanki doczekał się stanowczej reakcji ze strony posła PiS, byłego wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. "To już naprawdę przesada. Skoro pani Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, zaczyna strofować innych, że słabo mówią po angielsku, czas to wreszcie powiedzieć: ona powinna w końcu nauczyć się mówić po polsku. Tylko w tej 30-sekundowej wypowiedzi: 1. Nie "dlatego, bo" — a "dlatego, że"; 2. Nie "na gremiach" — a "w gremiach". No i raczej jednak "przekonujący", a nie "przekonywujący" (choć niektórzy uważają, że ta druga forma — przez swą powszechność — też stała się poprawna, to jednak trochę razi). Do szkoły" — napisał poseł PiS.

W podobnym tonie posłankę KO skrytykował były ambasador RP w USA i Izraelu Marek Magierowski. "Szanowna Pani poseł Wiśniewska, jestem niezmiennie pod wrażeniem Pani świetnej angielszczyzny. Nieśmiało zwrócę jednak uwagę na dwa błędy, które popełniła Pani – po polsku – w półminutowej wypowiedzi: 1. 'Dlatego, bo' jest pleonazmem; 2. Słowo 'przekonywujący' nie istnieje" — skomentował Magierowski.

Czytaj też:

"Kolejne miliardy dla Ukraińców". Burza po decyzji prezydenta

Czytaj też:

"To mnie zszokowało". Ekspert o słowach Trzaskowskiego

Czytaj też:

"To skończy się dymisją rządu". W koalicji wrze po głosowaniach w Sejmie