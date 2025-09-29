"To mnie zszokowało". Ekspert o słowach Trzaskowskiego

Podczas Campus Academy w Międzyzdrojach Rafał Trzaskowski po raz pierwszy opowiedział o swojej drugiej porażce w wyborach prezydenckich.

Trzaskowski " wkur***ny", ale " da ł z siebie maksa "

Polityk przyznał, że kiedy dowiedział się, że przegrał z Karolem Nawrockim czuł "totalne wkur***nie". Jednocześnie były kandydat Koalicji Obywatelskiej zapewnił, że "dał z siebie maksa". – Pracowałem osiem miesięcy od rana do nocy. Jeśli mnie zapytacie, czy popełniłem jakiś gruby błąd, przejęzyczenie, czy miałem jakąś totalną wpadkę, wydaje mi się, że nie – powiedział prezydent Warszawy.

– Czy to znaczy, że nie można było lepiej zrobić pewnych rzeczy? Pewnie, że można było. Tylko trzeba było to robić latami, zaplanować, być przygotowanym do tego w sposób lepszy. Widocznie tego zabrakło. Ale pamiętajcie, że trendy w Europie, na świecie nie sprzyjają kandydatom, którzy są dobrze przygotowani do swojej roli, którzy reprezentują środek, którzy cyzelują słowa, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, by lawirować, oszukiwać albo robić bez przerwy skróty – dodał.

Ekspert o słowach Trzaskowskiego: Tam nie ma żadnej autorefleksji

Do słów Trzaskowskiego odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską prezes Ogólnopolskiej Grupy BadawczejŁukasz Pawłowski. Ekspert nie kryje zaskoczenia wystąpieniem polityka.

– Czekaliśmy na to cztery miesiące – to jest naprawdę bardzo dużo czasu, żeby przeanalizować dane, zastanowić się, dlaczego się przegrało i tak dalej, i tak dalej – i niczego się nie dowiedzieliśmy – stwierdził. W ocenie Pawłowskiego, Rafał Trzaskowski kompletnie nie wie, dlaczego przegrał i nie widzi w tym żadnej swojej winy. Jak zauważył, przegrał przecież już drugi raz. – Drugi raz jego nazwisko było na liście, czyli drugi raz nie głosowaliśmy na partię, tylko konkretnie na niego. Drugi raz się nie udało i dalej nie słyszałem żadnej samokrytyki. Trzaskowski wciąż uważa, że jest za dobry, za dobrze przygotowany i ogólnie "za bardzo". To mnie zszokowało. Tam nie ma żadnej autorefleksji– podkreślił.

Prezes OGB przyznał, iż nie zna ani jednej wypowiedzi polityka PO, w której przyznałby, że wie, dlaczego przegrał, w której przyznałby, że była to jego wina, że mógł coś zrobić inaczej.

Czytaj też:

"Czułem totalne wkur***nie". Mocne słowa Trzaskowskiego

Czytaj też:

Tusk szykuje rewolucję w PO. Kolejny cios w Trzaskowskiego

Czytaj też:

Syn Trzaskowskiego wypisany z edukacji zdrowotnej. "Zrezygnowała cała klasa"