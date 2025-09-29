Syn Trzaskowskiego wypisany z edukacji zdrowotnej. "Zrezygnowała cała klasa"

g"Został wypisany jako jeden z pierwszych. Zresztą z edukacji zdrowotnej zrezygnowała cała jego klasa" – powiedział portalowi informator.

Syn Rafała Trzaskowskiego nie ma jeszcze 18 lat, dlatego wypisać z edukacji zdrowotnej musieli wypisać go rodzice. Nastolatek uczęszcza do jednego z warszawskich liceów.

Co Rafał Trzaskowski mówił o edukacji zdrowotnej?

Rafał Trzaskowski, pytany w kampanii wyborczej o edukację zdrowotną, powiedział, że uważa, iż "oczywiście taka edukacja zdrowotna jest potrzebna, ale powinna być dobrowolna". – Tutaj zdanie powinno zostać pozostawione rodzicom. Tak, myślę, będzie lepiej dla nas wszystkich. – dodał.

Edukacja zdrowotna. 10 października będzie wiadomo, ilu uczniów się wypisało

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który w tym roku szkolnym zastąpił wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII, w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas. Zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze. W szkołach ponadpodstawowych – w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata.

Rodzic, który nie chciał, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach edukacji zdrowotnej do 25 września musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał złożyć rezygnację sam.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała w poniedziałek, że 10 października będzie wiadomo, ilu uczniów wypisało się z edukacji zdrowotnej. Zdaniem szefowej resortu edukacji wprowadzenie edukacji zdrowotnej jest sukcesem, ale nieobowiązkowość przedmiotu jest porażką.

Czytaj też:

"Troszkę trucizny" w edukacji zdrowotnej. "Wypaczona wizja seksualności"Czytaj też:

Pokonaliśmy Nowacką! Sejm przyjął ustawę Ordo Iuris, a rodzice zbojkotowali seksedukację