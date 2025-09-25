Polaków zapytano o edukację zdrowotną. Są wyniki sondażu

Edukacja zdrowotna to nowy, nieobowiązkowy przedmiot szkolny, który od 1 września 2025 r. zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W czwartek mija termin decydowania rodziców o wypisywaniu dzieci z edukacji zdrowotnej. Do rezygnacji z udziału w zajęciach zachęcają m.in. politycy PiS oraz Episkopat Polski. O wypisaniu syna z tego przedmiotu poinformował publicznie prezydent Karol Nawrocki.

Edukacja zdrowotna. Polacy zabrali głos

Co o edukacji zdrowotnej myślą Polacy? Uczestnikom badania przeprowadzonego przez SW Research dla Onetu zadano pytanie: "Czy popierasz wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej?".

"Tak" odpowiedziało 53,7 proc. respondentów, "nie" – 27,1 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 19,3 proc. pytanych.

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół popiera 55,7 proc. kobiet oraz 51,4 proc. mężczyzn. Przeciw jest 25,3 proc. pań oraz 29,1 proc. panów.

Nowy przedmiot w szkołach. Młodsi bardziej sceptyczni niż starsi

Onet podkreśla, że młodsi respondenci znacznie rzadziej od starszych wypowiadają się pozytywnie na temat nauczania tego przedmiotu w szkołach. W grupie wiekowej do 24 lat pomysł ten popiera 32 proc. badanych, podczas gdy 30,7 proc. jest przeciw, a 37,3 proc. nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi.

W przypadku osób w wieku 25-34 lata wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej popiera 53,8 proc. respondentów. Brak poparcia wyraziło 22,7 proc. uczestników sondażu.

W grupie wiekowej 35-49 lat poparcie dla tego przedmiotu wynosi 52,7 proc. Przeciwnicy stanowią 30,7 proc. W przypadku osób powyżej 50. roku życia edukację zdrowotną w szkołach pozytywnie odbiera 58,2 proc. respondentów, natomiast negatywnie – 25,5 proc.

Kiedy przeprowadzono sondaż?

Sondaż został zrealizowany w dniach 23-24 września 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 846 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

