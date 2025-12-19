"Głupszego weta nie było". Nowacka o decyzji Nawrockiego

Zawetowane przez głowę państwa regulacje to:

– Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

– Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – chodzi o podwyżkę podatku od cukru.

– Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Nowacka: Argumentacja prezydenta jest szokująco żałosna

Do zawetowania przez prezydenta ustawy oświatowej odniosła się na piątkowej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.

– Weta oczekiwaliśmy, ale argumentacja jest szokująco żałosna – powiedziała szefowa MEN.

Jak stwierdziła, "głupszego weta to chyba nie było".

– Prezydentowi wydaje się, że wetuje kwestię podstaw programowych, a tak naprawdę wetuje większą dotację na podręczniki – zauważyła Nowacka. – Prezydentowi wydaje się, że wetuje kwestie dotyczące edukacji zdrowotnej, a tak naprawdę wetuje wsparcie w kierowaniu dzieciaków do MOW-ów (Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – przyp. red.) – dodała.

Szefowa MEN: Psy szczekają, karawana jedzie dalej

Zdaniem Nowackiej, "efektem decyzji prezydenta będzie także zwiększenie biurokracji i ograniczenie autonomii nauczycieli".

– Panie prezydencie! Psy szczekają, karawana jedzie dalej – zaznaczyła minister. Jak przekazała szefowa MEN, podstawy programowe są w konsultacjach, a reforma "Kompas Jutra" wejdzie w życie.

Barbara Nowacka uważa, że Karol Nawrocki wybrał "elitaryzację oświaty". – Nadal tam, gdzie nauczyciele będą mieli wątpliwości, dyrektor nie będzie miał motywacji, samorząd nie będzie chciał zainwestować w oświatę, dobre praktyki, wypracowane przez nauczycieli praktyków, mogą nie wchodzić w życie – mówiła minister edukacji narodowej.

