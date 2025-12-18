Zmiany w Pałacu Prezydenckim. Premier komentuje: Ironia historii

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego zostanie przekazany do Muzeum Historii Polski, gdzie będzie eksponatem stałej wystawy, której otwarcie jest planowane w 2027 r. Kancelaria Prezydenta pozostanie jego właścicielem.

– Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, Pałac Prezydencki nie jest miejscem, gdzie nadal powinien stać. Miejscem, w którym powinien się znaleźć jest Muzeum Historii Polski. Od roku 2027 będzie go można podziwiać jako eksponat historyczny. Wokół Okrągłego Stołu nadal będą mogły odbywać się debaty akademickie, naukowe – poinformował prezydent Karol Nawrocki.

– Dziś wolną, suwerenną, niepodległą, ambitną Polskę stać na dużo więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Nie można go zapomnieć, bo to ważny element dyskusji historycznej, ale nie można go też idealizować, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim – wyjaśnił.

Tusk: Taki Okrągły Stół byłby jak znalazł dla PiS-u

– To jest trochę ironia historii. Jako ówczesny działacz Solidarności byłem przeciwko Okrągłemu Stołowi, bo byłem młody, radykalny, chciałem szybciej zakończyć ten etap pośredni między komunizmem a wolną Polską, a bracia Kaczyńscy byli współautorami Okrągłego Stołu. A dzisiaj pan Nawrocki ten Okrągły Stół demontuje – skomentował premier Donald Tusk, który przebywa w Brukseli.

– Nie chcę być zbyt złośliwy, ale wydaje mi się, że taki Okrągły Stół byłby jak znalazł teraz dla PiS-u, bo słyszałem, że tam z kolei to polityczne mordobicie trwa w najlepsze. Więc być może powinni na nowo ten stół zmontować, usiąść i starać się dogadać – stwierdził ironicznie szef rządu.

– Chociaż, szczerze powiedziawszy, ten spektakl zaczyna być całkiem interesujący – dodał.

Obrady Okrągłego Stołu

Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. przy Okrągłym Stole odbywały się obrady, poprzedzone ustaleniami zawartymi w ośrodku MSW w Magdalence, pomiędzy przedstawicielami Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka a wybranymi reprezentantami NSZZ "Solidarność". Trzon tej grupy stanowili działacze tzw. lewicy laickiej, współtworzący opozycję demokratyczną. W czasie obrad postanowiono m.in. o utworzeniu urzędu prezydenta, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólnie Sejm i Senat. Wybór głowy państwa miał poprzedzać sformowanie nowego rządu.

Sala Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim została zaaranżowana w 2004 r. podczas prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Otwarcie ekspozycji nastąpiło 30 sierpnia 2004 r. Pierwotna koncepcja zakładała ekspozycję stołu wraz ze sprzętem nagłośnieniowym i tabliczkami z nazwiskami uczestników obrad. Inicjatywa dotycząca realizacji stałej ekspozycji stołu wyszła ze strony ówczesnej redakcji dziennika "Życie Warszawy".

Od 2009 r. w Sali Okrągłego Stołu odbywały się lekcje historii dla młodzieży.

