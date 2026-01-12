Meloni powiedziała nie tak, jak trzeba? Rzecznik KE zabrała głos

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała, że Europa nie powinna popełnić błędu, jakim byłoby dalsze utrzymywanie stosunków tylko z jedną stroną konfliktu na Ukrainie. Polityk zwróciła uwagę, że ciężko jest przecież przyczynić się do zakończenia wojny, rozmawiając tylko z jedną jej stroną. Meloni zaproponowała, by Europa nominowała specjalnego wysłannika na wzór specjalnego wysłannika amerykańskiego.

Negocjacje. Meloni: Jak ma być pokój, to Europa powinna rozmawiać także z Rosją

Meloni stwierdziła, że zgadza się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który niedawno wezwał Europę do współpracy z Moskwą w związku z trwającymi wysiłkami na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. – Myślę, że Macron ma rację w tej sprawie. Wierzę, że nadszedł czas, aby Europa również rozmawiała z Rosją – powiedziała podczas dorocznej konferencji prasowej. – Bo jeśli Europa zdecyduje się wziąć udział w tej fazie negocjacji, rozmawiając tylko z jedną ze stron, obawiam się, że ostatecznie pozytywny wkład, jaki może wnieść, będzie ograniczony – dodała.

Rzecznik KE narzeka na brak spotkania Putin-Zełenski. Po co?

O odniesienie się do tych apeli została poproszona rzecznik Komisji Europejskiej Paula Pinho. Portugalska polityk odparła, że w pewnym momencie konieczne będą rozmowy również Władimirem Putinem, ale – jak podkreśliła – ten moment jeszcze nie nadszedł.

– Niestety nie widzimy żadnych oznak, by prezydent Putin angażował się w takie rozmowy, więc ten moment jeszcze nie nadszedł. Mamy jednak nadzieję, że w pewnym momencie takie rozmowy się odbędą i że w końcu doprowadzą one do pokoju na Ukrainie – powiedziała. Nadmieniła w tym kontekście, że nie doszło jeszcze do długo wyczekiwanego spotkania Putina z Wołodymyrem Zełenskim, pomimo gotowości deklarowanej przez Zełenskiego.

Czy jednak nie jest to mówienie o oczekiwaniu czegoś, czego nie będzie? Warto zwrócić uwagę, że analitycy zajmujący się na poważnie tematyką wojną na Ukrainie wielokrotnie wskazywali, że naprawdę ciężko wyobrazić sobie bezpośrednie spotkanie Putina i Zełenskiego. Negocjacje, nawet w finalnej fazie, będą najprawdopodobniej prowadzone przez wysoko postawionych wysłanników Kijowa i Moskwy, na pewno z udziałem Amerykanów i być może delegacji z Europy.

Pinho podkreśliła, że zachodni sojusznicy przygotowali wspólnie z Ukrainą plan pokojowy i gwarancje bezpieczeństwa. – Bardzo ciężko pracujemy na rzecz pokoju na Ukrainie. Teraz on zależy od jednej osoby i tą osobą jest prezydent Putin – wygłosiła.

