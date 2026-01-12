Zaskakujące słowa Trumpa. Przyznał, czego żałuje

W wywiadzie dla „New York Times”, prezydent USA ocenił, że wybory w Stanach Zjednoczonych są „bardzo nieuczciwe”.

Donald Trump w rozmowie z gazetą pytany o to, czy uszanuje wynik listopadowych wyborów, odpowiedział, że „zawsze szanuje wybory”. Dodał jednak, że w każdych dochodziło do oszustw, w tym tych wygranych przez niego w 2024 roku.

– Oni oszukiwali od cholery w ostatnich wyborach, ale sprawiłem, że były zbyt duże, by je sfałszować – powiedział amerykański przywódca.

Dziennikarz prowadzący wywiad przypomniał prezydentowi USA, że w przeszłości groził wysłaniem wojsk Gwardii Narodowej, by zająć urny wyborcze. Donald Trump odpowiedział, że „powinien był to zrobić”, choć przyznał, że żołnierze mogliby nie mieć wystarczającego rozeznania, by wykryć metody fałszowania wyborów przez Partię Demokratyczną.

Amerykański przywódca wyraził przy okazji chęć całkowitego zabronienia głosowania korespondencyjnego. Ocenił, że wiąże się ono z oszustwami, choć – jak zauważył – sprawa głosowania korespondencyjnego leży w gestii władz stanowych.

– Mamy bardzo nieuczciwe wybory. Mówię to głośno i wyraźnie. Nie wiem, czy to poprawne politycznie, czy nie. Nie powinienem narzekać. Wygrałem trzy razy. Za drugim razem poszło mi świetnie, ale nie zostało to uznane. COVID też był problemem. Ułatwiał oszustwa. Ale ostatnie wybory były tak duże, że próbowali, ale im się nie udało – stwierdził Donald Trump.

