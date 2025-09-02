Trump wskazał "najgorsze miasto na świecie". Duże zaskoczenie

O tym, że w ramach zapowiadanej przez Trumpa walki z przestępczości, Pentagon pracuje nad rozmieszczeniem żołnierzy USA w Chicago informował już kilka dni temu dziennik "Washington Post".

Według gazety, Pentagon planuje to od tygodni, ponieważ amerykański przywódca dąży do zwalczania przestępczości, bezdomności i nielegalnej imigracji. Plan obejmuje kilka opcji, w tym mobilizację co najmniej kilku tysięcy członków Gwardii Narodowej już we wrześniu – pisze Reuters.

– Chicago to bałagan (...) i prawdopodobnie wkrótce to naprawimy – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami, krytykując burmistrza miasta Brandona Johnsona z Partii Demokratycznej. W odpowiedzi burmistrz oświadczył, że ma poważne obawy dotyczące skutków ewentualnego rozmieszczenia żołnierzy.

Trump: Chicago jest najbardziej niebezpiecznym miastem

Amerykański prezydent podzielił się swoimi refleksjami na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

"W ten weekend w Chicago postrzelono co najmniej 54 osób, z czego 8 z nich zginęło. Statystyki w dwóch poprzednich były podobne” – napisał Trump. Jak podkreślił, to "zdecydowanie najgorsze i najniebezpieczniejsze miasto na świecie".

Zdaniem prezydenta USA, gubernator stanu Illinois z Partii Demokratycznej, J.B. Pritzker, "pilnie potrzebuje pomocy, tylko jeszcze o tym nie wie”.

Chicago jak Waszyngton

Donald Trump zaznaczył, że może wysłać do Chicago żołnierzy Gwardii Narodowej, tak jak zrobił to w przypadku stolicy Stanów Zjednoczonych.

"Szybko rozwiążę problem przestępczości, tak jak zrobiłem to w Waszyngtonie. Chicago znów będzie bezpiecznie i to już wkrótce” – napisał prezydent USA.

"Uczyńmy Amerykę znów wielką" – dodał.

Chicago jest największym skupiskiem Polaków poza granicami kraju.

