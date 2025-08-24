Trump planuje rozmieścić wojsko w kolejnym mieście USA

Według dziennika Pentagon planuje to od tygodni, ponieważ Donald Trump dąży do zwalczania przestępczości, bezdomności i nielegalnej imigracji. Plan obejmuje kilka opcji, w tym mobilizację co najmniej kilku tysięcy członków Gwardii Narodowej już we wrześniu – pisze Reuters.

– Chicago to bałagan (...) i prawdopodobnie wkrótce to naprawimy – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami, krytykując burmistrza miasta Brandona Johnsona z Partii Demokratycznej. W odpowiedzi burmistrz oświadczył, że ma poważne obawy dotyczące skutków ewentualnego rozmieszczenia żołnierzy.

Władze Chicago reagują na słowa Trumpa

– Problem z podejściem prezydenta polega na tym, że jest ono nieskoordynowane, nieuzasadnione i nierozsądne – stwierdził Johnson, dodając, że w ciągu ostatniego roku liczba zabójstw w Chicago spadła o ponad 30 proc., rozbojów o 35 proc., a strzelanin o prawie 40 proc.

JB Pritzker, demokratyczny gubernator stanu Illinois, w którego skład wchodzi Chicago, oświadczył, że stan nie otrzymał od rządu federalnego żadnej informacji o potrzebie pomocy. Dodał, że nie ma sytuacji nadzwyczajnej uzasadniającej wysłanie do miasta Gwardii Narodowej lub innego rodzaju wojska.

Walka z przestępczością w USA. Wojsko na ulicach Los Angeles i Waszyngtonu

W czerwcu Trump wydał rozkaz wysłania 700 żołnierzy piechoty morskiej i 4000 członków Gwardii Narodowej do Los Angeles, wbrew woli demokratycznego gubernatora Kalifornii, podczas protestów przeciwko masowym nalotom imigracyjnym przeprowadzanym przez federalnych urzędników.

W zeszły weekend na prośbę Trumpa republikańscy gubernatorzy trzech stanów oświadczyli, że wysyłają setki żołnierzy Gwardii Narodowej do Waszyngtonu w ramach walki z przestępczością w stolicy USA.

Czytaj też:

Trump przyspiesza czystki w Pentagonie. Kolejni wysocy rangą dowódcy odwołani