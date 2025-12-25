Mały ZUS Plus. Od stycznia 2026 nowe zasady dla przedsiębiorców
Udostępnijdodaj Skomentuj
Ekonomia

Mały ZUS Plus. Od stycznia 2026 nowe zasady dla przedsiębiorców

Dodano: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Źródło: PAP / Leszek Szymański
Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady w programie Mały ZUS Plus.

Program Mały ZUS Plus jest skierowany do przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczają 120 000 zł. Dzięki niemu mogą oni przez określony czas płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany w programie

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych od nowego roku w programie zaczną obowiązywać nowe zasady. Przedsiębiorcy będą mogli płacić niże składki przez 36 miesięcy kalendarzowych w każdym okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

Od 1 stycznia 2026 roku zmieni się sposób obliczania przerwy, po której można ponownie skorzystać z ulgi. To oznacza, że przedsiębiorca, po 24 miesiącach przerwy w korzystaniu z ulgi, będzie mógł powrócić do Małego ZUS Plus w dowolnym miesiącu w danym roku.

Pierwszy 60 miesięczny okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zaczyna się od pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była ustalona w ramach stosowania ulgi.

Natomiast do 36 miesięcznych okresów kalendarzowych i 60 miesięcznych okresów kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy.

Problemy przedsiębiorców

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpływa coraz więcej dramatycznych spraw dotyczących decyzji ZUS, w których organ odmawia wypłaty świadczeń zasiłkowych, wskazując, że przedsiębiorcy nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu za okres sprzed 2022 roku.

Problem dotyczy sytuacji, w których składki chorobowe zostały opłacone po terminie lub w niepełnej wysokości często z przyczyn niezawinionych, takich jak omyłki księgowe, kilkuzłotowe niedopłaty czy zmiany zapisów na koncie wynikające np. z ugód sądowych lub zmiany schematu ubezpieczenia zleceniobiorców.

Do końca 2021 r. brak terminowej wpłaty składki chorobowej skutkował automatycznym wyłączeniem przedsiębiorcy z ubezpieczenia. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, przedsiębiorca mógł złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku zależało wyłącznie od uznaniowej decyzji ZUS, a odmowa wiązała się z koniecznością długotrwałego procesu sądowego.

Czytaj też:
Limity dorabiania dla emerytów. Po jakiej kwocie traci się świadczenie?Czytaj też:
ZUS apeluje do seniorów. Przez nieuwagę mogą stracić wszystkie oszczędności

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: ZUS
Czytaj także