Limity dorabiania dla emerytów. Po jakiej kwocie traci się świadczenie?

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli określony odgórnie limit zostanie przekroczony przez emeryta, to świadczenie może zostać obniżone albo nawet zawieszone. Limity są obliczanie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS i obowiązują przez trzy miesiące.

1 grudnia zaczął obowiązywać nowy limit przychodów. Zgodnie z nim osoba pobierająca świadczenie emerytalne i zarabiająca nie będzie mogła przekroczyć progu przychodu wynoszącego 6 140,20 zł brutto. Z kolei górna granica, po przekroczeniu której następuje zawieszenie wypłacania emerytury, wynosi 11 403,30 zł brutto. Dla przypomnienia: górny limit zarobków wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Jeśli w ciągu miesiąca emeryt zarobi kwotę pomiędzy 6 140,20 zł a 11 403,30 zł brutto, wtedy ZUS może zmniejszyć świadczenie. Maksymalne obniżki wynoszą: 939,61 zł dla świadczeniobiorców otrzymujących emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 798,72 zł dla osób pobierających rentę rodzinną wypłacaną jednej osobie.

Kogo nie obwiązują limity

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet – mogą dorabiać bez względu na wysokość osiąganych przychodów i bez obaw o zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia.

Taki sam przywilej mają osoby pobierające rentę inwalidzką wojskowego lub inwalidy wojennego, jeśli trwała niezdolność do pracy powstała w wyniku pełnienia służby wojskowej.

Limity nie obowiązują również osób pobierających rentę rodzinną po uprawnionych do tych świadczeń lub w wysokości wyższej niż emerytura ustalona po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

