Rekordowe wyniki Szlachetnej Paczki 2025. Pomoc dla ponad 52 tys. osób

– Razem dokonaliśmy naprawdę wielkiej rzeczy. Potrafiliśmy się zatrzymać, spojrzeć na drugiego człowieka i odpowiedzieć na jego potrzeby. Dziękujemy za waszą energię, wrażliwość i gotowość do niesienia dobra. To dzięki wam ta historia znów mogła się wydarzyć. Ten rok po raz kolejny pokazał, jak ogromną siłę ma wspólne działanie – podsumowuje akcję Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA, jej organizatora.

W ramach tegorocznej odsłony Szlachetnej Paczki wsparcie otrzymało 19 955 rodzin. Wartość przekazanej w paczkach pomocy wyniosła 84 120 914 zł. – To więcej niż rok temu i kiedykolwiek wcześniej, co oznacza, że więcej potrzeb zostało zauważonych i zaopiekowanych. Bardzo za to dziękujemy – mówi Agnieszka Grzechnik, dyrektorka Szlachetnej Paczki.

Tylko w tym roku Szlachetna Paczka połączyła w pomaganiu blisko 720 tys. osób. Od początku działania akcji przekazano pomoc o wartości przekraczającej 795 mln zł. Za każdą złotówką kryje się bardzo konkretna rzecz – żywność, opał, ciepła kurtka, kurs zawodowy, działająca lodówka czy bezpieczeństwo. – To odpowiedź na brak, który był prawdziwy i pilny – ocenia Joanna Sadzik.

Szlachetne paczki trafiły do osób zmagających się z chorobami, niepełnosprawnościami, odrzuceniem, jak i samotnych rodziców. Wsparciem zostało objętych łącznie m.in. aż 22 208 dzieci oraz 6 306 seniorów w wieku 65+.

Tysiące darczyńców

W kompletowanie paczek dla potrzebujących zaangażowało się w tym roku ponad 550 tys. darczyńców. Średnia wartość paczki dla jednej rodziny utrzymała się na tym samym poziomie, co przed rokiem i wyniosła ponad 4 200 zł. Jedną paczkę przygotowywało średnio 27 osób.

W tym roku w działania Szlachetnej Paczki zaangażowało się ponad 13 tysięcy wolontariuszy. – Nigdy wcześniej nie było ich tak wielu. To dzięki nim Szlachetna Paczka otworzyła 686 obszarów działania na terenie całej Polski, czyli o 46 więcej niż w zeszłym roku. Aż 77 proc. potrzebujących zostało włączonych do programu po raz pierwszy – informuje Agnieszka Grzechnik.

Wciąż każdy może stać się częścią tej ogólnopolskiej inicjatywy i pomóc ubogim, chorym i samotnym, wspierając program wpłatą. – Każda złotówka zasili machinę dobra, uruchomi szereg działań i pozwoli pracować nad kolejną edycją Szlachetnej Paczki. To właśnie od tych wpłat zależy jak dużą pomoc będziemy mogli zorganizować w przyszłym roku. Dzięki darowiznom możemy pracować przez kolejny rok, rozwijać się i docierać do nowych miejsc, gdzie czekają osoby potrzebujące – podkreśla Grzechnik.

