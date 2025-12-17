Koniec rosyjskiego gazu w UE. Jeden europoseł z Polski głosował przeciw

W środę Parlament Europejski zagłosował za wycofaniem się Unii Europejskiej z importu gazu ziemnego z Rosji. 500 europosłów opowiedziało się za całkowitym zakazem importu rosyjskiego gazu, 120 było przeciw, a 32 wstrzymało się od głosu.

Rozporządzenie, które zostało wynegocjowane przez duńską prezydencję w Radzie UE, jest częścią unijnego planu zwiększenia niezależności energetycznej. Rosyjski LNG ma zostać całkowicie wycofany z UE do końca grudnia 2026 r. Natomiast 30 września 2027 r. zacznie obowiązywać zakaz importu gazu rurociągowego. O wydłużenie tego okresu wnioskowały Słowacja i Węgry.

Ustalono także, że w sytuacji, gdy dane państwo członkowskie nie będzie w stanie wypełnić wymaganych norm magazynowania gazu, zakaz importu zacznie obowiązywać w tym kraju dopiero od 1 listopada 2027 r. Nowe regulacje ustanawiają również kary, które państwa członkowskie będą mogły nakładać na operatorów za naruszenia przepisów.

Teraz potrzebna jeszcze będzie formalna decyzja Rady Europejskiej, a następnie opublikowanie rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE. Europosłowie zażądali też zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej od 2027 r.

Jeden europoseł z Polski był przeciw

Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Borys Budka przekazał za pośrednictwem platformy X, że "jedynym Polakiem głosującym przeciw był Grzegorz Braun". "Braun zagłosował w PE przeciwko odejściu od rosyjskiego gazu. Każdy, kto wejdzie z nim w jakąkolwiek koalicję, zdradzi Polskę, zdradzi »Solidarność« i wprowadzi do Polski ruski mir. My na to nie pozwolimy!" – grzmiała europoseł KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Chociaż Unia Europejska zmniejszyła swoją zależność od Rosji na rynku energetycznym o około 90 proc. od 2022 r., w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 r. importowała z Rosji ropę i gaz za 11 mld euro więcej niż w tym samym okresie 2024 r. – wynika z danych Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), na które powołała się agencja Reutera.

