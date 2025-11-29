Bruksela rozważa odwet na Rosji. W grę wchodzą ataki hybrydowe

Politico podkreśliło, że państwa członkowskie Unii Europejskiej postanowiły podjąć działania, które "jeszcze kilka lat temu wydawały się absurdalne: planują, jak odpowiedzieć atakiem". Według doniesień portalu, w grę mają wchodzić "operacje cybernetyczne, koordynacja we wskazywaniu agresywnych działań Moskwy oraz prowadzenie manewrów bez zapowiedzi".

– Potrzebna jest bardziej aktywna reakcja – powiedziała szefowa dyplomacji Łotwy Baiba Braże. W jej ocenie Moskwa "sprawdza, jak daleko możemy się posunąć". Jako przykład takich działań wymieniła "obecność rosyjskich dronów nad terytoriami Polski i Rumunii w ostatnich tygodniach i miesiącach, zakłócenia w działaniu lotnisk i baz wojskowych na całym kontynencie", a także "zagłuszanie sygnałów GPS". Wspomniała również o aktach dywersji na polskiej kolei.

Nagły zwrot w strategii Unii Europejskiej

Politico przypomniało, że dotychczasowe działania państw europejskich polegały "przede wszystkim na wzmacnianiu obrony". Tymczasem minister obrony Włoch Guido Crosetto przedstawił 125-stronicowy plan odwetu wobec Rosji. Zakłada on m.in. utworzenie Europejskiego Centrum Zwalczania Wojny Hybrydowej.

W artykule Politico zacytowało także szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego, który wezwał do rewizji procedur bezpieczeństwa. Portal przywołał też wypowiedzi szefowej unijnej dyplomacji Kaji Kallas, że Unia Europejska "musi zdecydowanie zareagować na ataki".

Plan pokojowy Trumpa dla Ukrainy

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone opracowały 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy, co ważne – bez konsultacji z Kijowem i europejskimi partnerami. Projekt został następnie zrewidowany z udziałem ukraińskiej delegacji. Politico podało, że Europie nie pokazano najnowszej wersji planu pokojowego.

Po poniedziałkowych rozmowach ukraińsko-amerykańskich w Genewie projekt zredukowano do 19 punktów, pozostawiając – według "The Telegraph" – postanowienia dotyczące uznania przez USA rosyjskiej kontroli nad ukraińskimi regionami, takimi jak Krym oraz Donbas.

Czytaj też:

Podejrzany pakunek na torach. Akcja służbCzytaj też:

Ukraińska delegacja w drodze do USA. Zełenski: Zadanie jest jasne