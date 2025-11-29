Ukraińska delegacja w drodze do USA. Zełenski: Zadanie jest jasne

Zbliża się nowa odsłona amerykańsko-ukraińskich negocjacji na temat zakończenia wojny. "Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz przewodniczący ukraińskiej delegacji, Rustem Umierow, wraz z zespołem, jest już w drodze do USA" – poinformował w sobotę (29 listopada) za pośrednictwem platformy X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Rustem przedstawił dziś raport, a zadanie jest jasne: szybkie i konkretne przygotowanie działań mających na celu zakończenie wojny. Ukraina kontynuuje współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w jak najbardziej konstruktywny sposób. Oczekujemy, że rezultaty spotkań w Genewie zostaną teraz sfinalizowane w Stanach Zjednoczonych. Z niecierpliwością oczekuję raportu naszej delegacji po jej pracach w najbliższą niedzielę. Ukraina działa na rzecz godnego pokoju. Chwała Ukrainie!" – napisał.

Rozmowy pokojowe. Zmiany w ukraińskiej delegacji

W związku z dymisją szefa biura prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka, Wołodymyr Zełenski zmienił skład delegacji, która negocjuje z USA plan pokojowy. W spotkaniu z Amerykanami udział wezmą: szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow oraz przedstawiciele resortu spraw zagranicznych i ukraińskiego wywiadu.

W piątek Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przeprowadziły przeszukanie w mieszkaniu Andrija Jermaka. Były już szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zadeklarował pełną współpracę ze służbami. Nazwisko Jermaka pojawiało się wcześniej w kontekście afery korupcyjnej w ukraińskim sektorze energetycznym.

Jermak uchodzi za szarą eminencję, człowieka numer dwa na Ukrainie. Uczestniczył we wszystkich negocjacjach związanych z wojną z Rosją. Był nie tylko szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego, ale także jego dobrym znajomym.

