Według nich, specjalny wysłannik prezydenta USA Steven Witkoff, który ma odwiedzić Moskwę w przyszłym tygodniu wraz z zięciem Trumpa, Jaredem Kushnerem, przedstawi Władimirowi Putinowi propozycję uznania rosyjskiej kontroli nad ziemiami zajętymi podczas wojny.

Taka koncepcja będzie – zdaniem "The Telegraph" – kontynuowana pomimo sprzeciwu Ukrainy i krajów europejskich. – Staje się coraz bardziej oczywiste, że Amerykanom nie zależy na tym, co myślą Europejczycy. Mówią, że Europejczycy mogą robić, co chcą – powiedziało źródło.

Według Putina to Ukraina okupuje Donbas

W czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił potrzebę uznania przez USA rosyjskiej kontroli nad Krymem i innymi anektowanymi terytoriami ukraińskimi.

Podczas konferencji prasowej w Biszkeku, w stolicy Kirgistanu, Putin wykluczył ustępstwa w sprawie Donbasu, którego domaga się w całości, w tym obszarów nadal kontrolowanych przez Kijów. Jego zdaniem to ziemie "okupowane".

– Wojska ukraińskie wycofają się z okupowanych terytoriów, a następnie walki ustaną. Jeśli się nie wycofają, osiągniemy to siłą zbrojną – powiedział Putin. Stwierdził również, że niektóre kraje europejskie chcą "walczyć do ostatniego Ukraińca" i dodał, że Rosja jest na to gotowa.

Plan pokojowy Trumpa. USA uznają Krym i Donbas za rosyjski?

Wstępny, 28-punktowy plan Trumpa zawierał zapisy o uznaniu Krymu i Donbasu za terytoria rosyjskie. Zgodnie z dokumentem, obwody doniecki i ługański, w ich granicach administracyjnych, dostałaby Rosja, w zamian za zamrożenie linii frontu w Zaporożu i Chersoniu.

Po poniedziałkowych rozmowach ukraińsko-amerykańskich w Genewie plan zredukowano do 19 punktów, pozostawiając – według "The Telegraph" – postanowienia dotyczące uznania przez Stany Zjednoczone rosyjskiej kontroli nad regionami Ukrainy.

