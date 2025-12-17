Kontrowersyjna inwestycja zięcia Trumpa w Serbii. Nagły zwrot akcji

Spółka inwestycyjna Affinity Global Development poinformowała, że wycofuje się z kontrowersyjnego projektu budowy luksusowego kompleksu w Belgradzie, który miał powstać w miejscu dawnej siedziby Sztabu Generalnego armii Jugosławii, zniszczonej podczas nalotów NATO w 1999 r.

"Ważne projekty powinny łączyć, a nie dzielić. Z szacunku dla narodu serbskiego i miasta Belgrad wycofujemy nasz wniosek i rezygnujemy z udziału w projekcie" – poinformował rzecznik firmy Kushnera, cytowany przez "Wall Street Journal".

Afera korupcyjna w Serbii. Kushner wycofuje się z inwestycji

Decyzję ogłoszono kilka godzin po tym, jak serbska prokuratura oskarżyła czterech urzędników państwowych o korupcję. Wśród nich jest minister kultury Nikola Selakovic, bliski współpracownik prezydenta kraju Aleksandra Vucica. Akt oskarżenia dotyczy roli Selakovica w cofnięciu statusu chronionego miejsca o znaczeniu kulturowym.

Prezydent Serbii ostro skrytykował przeciwników projektu, zarzucając im zniweczenie inwestycji o wartości co najmniej 750 mln euro. – Jako państwo i naród jesteśmy wielkimi przegranymi. Zostaniemy teraz ze zniszczonym budynkiem i to tylko kwestia czasu, zanim cegły i inne części zaczną z niego odpadać, bo nikt go już nigdy nie tknie – powiedział Vucic.

Nie będzie Trump Tower w Belgradzie

Przeciwnicy inwestycji podkreślają historyczne i symboliczne znaczenie budynku, który miał zostać usunięty. Uzyskał on status chronionego dziedzictwa kulturowego w 2005 r.

Według doniesień medialnych, planowane umowy miałyby w rzeczywistości doprowadzić do przekazania rodzinie Trumpów cennych gruntów w centrum Belgradu za niewielką kwotę lub bez ponoszenia kosztów.

Projekt firmy Kushnera zakładał wybudowanie trzech wieżowców, w tym luksusowego hotelu Trump Tower Belgrade, apartamentów i muzeum. W zeszłym roku spółka podpisała z rządem serbskim 99-letnią umowę dzierżawy.

Czytaj też:

Prezydent Syrii oferuje budowę Trump Tower. Co chce w zamian?