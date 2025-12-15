"Spotkanie dziś po południu". Pilna wizyta Tuska w Berlinie

W niedzielę 14 grudnia w Berlinie rozpoczęło się spotkanie delegacji ukraińskiej, w której uczestniczył prezydent Wołodymyr Zełenski, ze stroną amerykańską i przedstawicielami europejskimi. Tematem rozmów jest amerykański plan pokojowy i sposoby zakończenia wojny z Rosją. Jak przekazała strona ukraińska, rozmowy będą kontynuowane w poniedziałek.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że do stolicy Niemiec uda się także premier Polski. Donald Tusk ma wziąć udział w rozmowach na temat Ukrainy i bezpieczeństwa Europy, które odbędzie dzisiaj.

"Od początku berlińskich negocjacji uczestniczy w nich doradca premiera ds. bezpieczeństwa, min. Robert Kupiecki. Spotkanie liderów z udziałem premiera Donalda Tuska odbędzie się dziś po południu" – napisał Szłapka na swoim koncie na platformie X.

Rozmowy pokojowe w Berlinie

W rozmowach w stolicy Niemiec biorą udział m.in.: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz doradca Trumpa, a prywatnie jego zięć Jared Kushner.

Agencja Unian podała, że w skład ukraińskiej delegacji wchodził również sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow. Natomiast kanclerz Niemiec Friedrich Merz "spotkał się z delegacjami i był obecny na początku obrad, ale wkrótce opuścił salę konferencyjną".

Jak ujawnił Steve Witkoff, spotkanie trwało ponad pięć godzin. "Przeprowadziliśmy szczegółowe rozmowy na temat 20-punktowego planu pokojowego, spraw gospodarczych i innych kwestii. Osiągnięto znaczny postęp, a w poniedziałek rano odbędzie się kolejne spotkanie" – poinformował przedstawiciel amerykańskiego przywódcy w niedzielę za pośrednictwem platformy X.

