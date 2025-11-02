"Do Rzeczy" nr 45: Dynastia Trumpów rządzi światem

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Donald Tusk już drugi raz stanął przed tym samym problemem: wygrał wybory, opowiadając niestworzone historie o nadużyciach PiS, a po przejęciu władzy okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. A zatem nakazał: jak nic nie znajdziecie, to zmyślcie, ale zemsta musi się dokonać – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Zemsta Tuska rękami Żurka".

– Romantyzm narodził się w posępnej, północnej części Europy. Rozbujał wyobraźnię Anglików, zmienił germańską mentalność, stał się wyznaniem wiary polskich patriotów. Ale najpiękniej rozkwitł pod francuskim niebem, zyskując akceptację salonów – stwierdza Wiesław Chełminiak w artykule "Rozumni szałem".

– Polska ma najniższe wskaźniki dostępności do broni dla obywateli pośród wszystkich państw europejskich – kilkukrotnie mniejsze niż Czechy, Niemcy czy Słowacja. Tymczasem wciąż podejmowane są próby zniechęcania do posiadania broni, co w kontekście wojny za naszymi granicami wygląda na sabotaż – alarmuje Jarosław Lewandowski w tekście "Po pierwsze: nie przeszkadzać".

– Na progu XXI w. Afganistan znów znalazł się w centrum światowego zainteresowania. Podobnie było na początku obecnej dekady. W zachodnich narracjach kraj ten urósł do symbolu peryferii świata – miejsca "zacofanego", ale odpornego na zewnętrzną kontrolę. Jednocześnie, wbrew temu położeniu, Afganistan nieraz okazywał się geopolitycznym sworzniem – zauważa Krystian Kamiński w artykule "Grobowiec imperiów znów drży".

– Według Sławomira Dębskiego, byłego dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nie powinniśmy zapominać, że ChRL to nie Rosja i w przeciwieństwie do niej Chiny nikogo jeszcze nie napadły. Nie mamy żadnego powodu, aby traktować te państwa jednakowo. Wobec Chin powinniśmy prowadzić pragmatyczną politykę – pisze Łukasz Warzecha w tekście "Antychiński syndrom".

W najnowszym numerze również analiza Lecha Mażewskiego: Czy los Ukrainy mógł być inny?

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 3 listopada 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.