Rusza "Do Rzeczy Global"! "Wpisuje się w misję tygodnika i portalu"

Pierwszymi gośćmi "Do Rzeczy Global" będą m.in.: prof. Richard Sakwa, a następnie pułkownik Jacques Baud – były analityk szwajcarskiego wywiadu wojskowego, pułkownik Lawrence Wilkerson – były szef gabinetu Colina Powell'a, byłego sekretarza stanu USA oraz pułkownik Douglas Macgregor – doradca sekretarza obrony USA z pierwszej kadencji Donalda Trumpa.

Michał Krupa podkreśla, że w rozmowach ze swoimi gośćmi skupił się przeważnie na obecnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie. – Poruszony zostanie temat rozmów pokojowych, które mają nastąpić, a także kwestie związane z rosyjską sztuką wojenną. Obalimy również kilka mitów na temat tego, dlaczego rzekomo Rosjanie nie wygrywają tej wojny według niektórych ośrodków propagandowych – wyjaśnia.

Krupa, zapowiadając kolejnych gości, poinformował, że poruszy z nimi temat "trwającej wojny domowej na amerykańskiej scenie politycznej, która oscyluje wokół Izraela".

"Do Rzeczy Global" zarówno dla widzów zagranicznych, jak i polskich

Michał Krupa zwraca uwagę, że "plusem tych wywiadów będzie to, że zarówno widz zagraniczny, jak i widz polski, dostaną solidną porcję informacji, które są niedostępne w mediach głównego nurtu, a są związane z geopolityką i z różnymi innymi aspektami".

– Z gośćmi "Do Rzeczy Global" będziemy również omawiać, w późniejszym terminie, sytuację w Kościele katolickim. Obecnie – na tym tym etapie – będziemy rozmawiać o geopolityce i funkcyjnością amerykańskiej polityki w Europie – mówi.

Podkreśla, że Polska jest w samym centrum tej polityki. – To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bardzo oddziałuje na to, co się u nas dzieje. Warto, żeby Polacy też mieli inną perspektywę na amerykańską politykę niż ta, która jest im serwowana w polskich mediach głównego nurtu, gdzie – niestety – w większości jest to perspektyw raczej mocno okrojona, dosyć infantylna i prostacka – powiedział.

Michał Krupa zaznacza, że a "Do Rzeczy Global" będziemy mieć do czynienia z amerykańskimi notablami, który służyli rządzie i agencjach wywiadowcy. – To ludzi kompetentni, którzy ściągną maskę propagandową z tego przekazu i pokażą nam, jaki jest realny stan rzeczy. Polski widz będzie miał tutaj dostęp do takiej wiedzy, między innymi dlatego, że każdy wywiad, który przeprowadzamy, będzie tłumaczony też na język polski – dodaje.

Zwraca uwagę, że "zarówno widz zagraniczny, jak i polski, będą mieć dostęp do tego samego gościa".

"Do Rzeczy" wbrew głównemu nurtowi

Mówiąc o tematyce wywiadów "Do Rzeczy Global", Krupa wyjaśnił, że przeważnie skupi się na polityce zagranicznej. – Jesteśmy w gorącym okresie związanym z wojną na Ukrainie, ale też będziemy chcieli omówić sytuację wewnętrzną, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też tłumacząc wszelkie zjawiska polityczne, geopolityczne, które powinny zainteresować myślącego polskiego widza – wskazuje.

Michał Krupa podkreśla, że tygodnik "Do Rzeczy" idzie wbrew głównemu nutowi. – "Do Rzeczy Global" wpisuje się bardzo dobrze w misję naszego tygodnika i naszego portalu – zauważa.

Nasz rozmówca zachęca przy okazji do oglądania, do subskrypcji, "łapki w górę", podawania dalej oraz komentowania rozmów "DR Global", które będą publikowane na kanale na YouTube.